FETÖ Türkiye'ye karşı açtığı en büyük davayı kaybetti Akın İpek 7 milyar istemişti

FETÖ’nün iş dünyasındaki önemli isimlerinden firari Akın İpek açtığı davayı kaybetti. Türkiye'de aleyhine açtığı 7 milyar dolarlık tazminat davası açan Akın İpek istediğini alamadı.

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FETÖ'cü Akın İpek'in sahibi olduğu İngiltere merkezli Ipek Investment Ltd. Şirketi uğradığı zararın karşılanması için 7 milyar dolar tazminat talep edilen davayı Türkiye kazandı.

Akın İpek 30 Ağustos 2015 tarihinden beri İngiltere'de firari olarak yaşıyor ve ticaret hayatına bu ülkede devam ediyor.

Akın İpek 2018’de, İpek Koza mallarına el koyulmasına ilişkin Washington merkezli tahkim mahkemesinde dava açtı. 4 yıl süren dava bugün sonuçlandı. Türkiye Cumhuriyet’i FETÖ’nün açtığı uluslararası davayı kazandı.

Söz konusu yargılama, el koymalara ilişkin devlete karşı açılmış tazminat davası niteliğinde FETÖ’nün bir uluslararası mahkemede açtığı en büyük dava olarak biliniyordu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin avukatlığını üstlenen Mustafa Doğan İnal davayla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “FETÖ’cü Akın ipek’in (İpek Invesment) Türkiye Cumhuriyeti aleyhine ICSID’de açmış olduğu davayı kazandık! Türkiye Cumhuriyeti’nin avukatı LEXIST hukuk ofisi olarak sevincimiz büyük. Emeği geçen herkesi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Düğün davetiyeciliğinden madene

FETÖ firarisi olarak hâlen İngiltere’de bulunan Akın İpek, Türkiye’de yaşadığı dönemde düğün davetiyeciliği yapan bir matbaa sahibiyken örgüt mensuplarının desteğiyle altın madeni sahibi olmuştu. Kanaltürk televizyonu ve radyosunu satın aldıktan kısa bir süre sonra Bugün TV ile Bugün ve Millet gazetelerini kurdu. Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılana dek örgüt propagandası yapan İpek Medya Grubu’nu finanse etti. Ayrıca, çeşitli vakıf, üniversite ve benzeri eğitim kurumunun kuruluşu ve finansmanı FETÖ adına İpek ailesinin üyeleri tarafından yürütüldü. Öte yandan, Bank Asya’yı kurtarmak için örgüt üyeleri para yatırmaya zorlanırken 2014’teki yerel seçimlerin ardından İpek’in parasını çekerek yurt dışına aktardığı ortaya çıktı.

Usulsüz işlemler

Sermaye Piyasası Kurulu denetimlerinde, İpek’in halka açık olan ve altın madeni haricinde sürekli zarar beyan eden şirketlerinde usulsüz işlemleri tespit edildi. Matbaasının halka arzını gerçekleştirdikten sonra kendisine Porsche siparişi veren; küçük yatırımcılardan gelen parayla Hummer jip, yat ve jetler satın alan, hatta VIP koruma harcamalarını dahi kendisi karşılamayan İpek hakkında dava açıldı. Ancak, gerek aile üyeleri gerekse şirket yöneticileri haklarında açılan çok sayıda davadan ceza alırken, İpek’in firari olması nedeniyle dosyası ayrılmış olup mahkeme süreci devam etmektedir.

Koza İpek Holding şirketleri hakkında 15 Temmuz darbe girişiminden yaklaşık bir yıl önce başlatılan ilk soruşturma kapsamında, mahkeme kararıyla şirketlere kayyım atanmıştı. Darbe girişimi sonrasındaysa mahkemeler tarafından, FETÖ şirketlerinde kayyım olarak görevlendirilen TMSF, hâlen İpek’in 15 şirketinin yönetimini sürdürmektedir.

Kaynak: Odatv.com