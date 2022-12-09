Sözleşmeliler nasıl kadroya geçecek detaylar belli oldu

Binlerce sözleşmeli bu haberi bekliyor. Sözleşmeli personelin kadroya geçişiyle ilgili yeni açıklamalar geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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Hemşireler, aile hekimleri, sanatçılar sözleşmeliden kadroya geçecek mi? Sözleşmeliden kadroluya geçişte ayrıntılar belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'de yaptığı açıklamada, "Sözleşmeli personeller hangi tür olursa olsun hepsini toparlayıp disiplin altına alıyoruz. Hemen kadroya geçiriyoruz." ifadelerini kullandı. İşte merakla beklenen son dakika haberinin detayları...

"Kamuda eskiden kalan 32 tür personel var"

"Toplu sözleşmede kayıt altına aldığımız bir düzenleme de sözleşmeli personelin kadroya alınması. 4B-4C-4D'lilerin, her tür olursa olsun, kamuda eskiden kalan 32 tür personel var. Bunların hepsini disiplin altına alıyoruz. Öğretmeni alıyoruz, sözleşmeli eri alıyoruz, sanatçıları alıyoruz. Hemen kadroya geçiyorlar.

Çalışma teknik olarak bitti

Yaklaşık 500 bine yaklaşacak sayı gündemde. Çalışma teknik olarak bitti. İrade Meclis'imizin. Çalışmanın reform niteliğinde olduğunun altını çizmek isterim."