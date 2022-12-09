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ABD terör örgütüne yardımda ufak bir kesintiye gitti

ABD terör örgütüne yardımda ufak bir kesintiye gitti

ABD'nin 2023 savunma bütçesini de içeren ve Temsilciler Meclisinde kabul edilen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısında, PKK/YPG'nin de faydalanacağı DEAŞ ile mücadele fonunun Irak kısmından 35 milyon 811 bin dolar, Suriye kısmından ise 18 milyon 368 bin dolar kesinti yapıldığı görüldü.

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ABD Temsilciler Meclisi, 858 milyar dolarlık savunma bütçesini de içeren NDAA tasarısını 80'e karşı 350 oyla kabul ederek, son oylama için Senato'ya gönderdi.

AA muhabirinin 4 bin sayfayı aşkın tasarıdan derlediği bilgilere göre, Irak ve Suriye'de DEAŞ ile mücadele kapsamında PKK/YPG dahil ABD ortaklarına verilmek üzere talep edilen 541 milyon 692 bin dolarlık fonun 487 milyon 513 bin dolarına onay verildi. Tasarıda, bu toplam fona 15 milyon 413 bin dolar enflasyon farkı eklenerek toplam miktarın 502 milyon 926 bin dolara çıkarıldığı görüldü.

Tasarıya ilişik tabloda, Irak için istenen 358 milyon 15 bin doların 35 milyon 811 bin dolarının gerekçesiz görüldüğü ve Irak'a 322 milyon 204 bin doların verilmesinin uygun bulunduğu kaydedildi.

Tabloda ayrıca Suriye'de PKK/YPG'nin de faydalanacağı 183 milyon 677 bin dolarlık talebin 18 milyon 368 bin dolarının gerekçesiz görüldüğü ve ABD ordusunun terör örgütüyle işbirliğini de içeren faaliyetler için 165 milyon 309 bin dolara onay verildiği belirtildi.

Asker maaşlarının yüzde 4,6 artırılması, Pentagon'un taktik olmayan araç filolarını sıfır emisyonlu araçlara dönüştürmesini zorunlu kılmayı da içeren geniş kapsamlı tasarı, Tayvan'a 2027'ye kadar 10 milyar dolarlık askeri yardım öngörüyor.

Tasarı, Ukrayna ile ilgili olarak, Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi olarak bilinen girişimi finanse etmek için 800 milyon dolar ayırıyor ve ABD'nin Avrupa'daki askeri operasyonlarını desteklemek için de 6 milyar dolar fon ayırıyor.

Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışını kısıtlayıcı şartlara bağlayan maddeler, tasarının son halinden çıkarılmıştı.

Senato'nun da kısa bir süre içinde tasarıyı oylaması, ardından da imzalaması için ABD Başkanı Joe Biden'a göndermesi bekleniyor.

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