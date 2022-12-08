AK Partili Özlem Zengin: Annenin, babanın ve failin ceza alması yetmez

6 yaşındaki kız çocuğunun imam nikahıyla evlendirip cinsel istismara maruz bırakıldığı iddiasına bir tepki de AK Partili Özlem Zengin'den geldi: "Annenin, babanın ve failin ceza alması yetmez"

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Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G., ‘6 yaşında imam nikâhıyla evlendirildiğini ve cinsel istismara maruz kaldığı’nı belirterek şikayetçi olmuş, iddialarla ilgili İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nın iddianamesi 30 Ekim’de tamamlandı.

İddianamede şimdi 24 yaşında olan H.K.G.’nin anne ve babası, tecavüze göz yummakla suçlandı. Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatma Gümüşel’in zincirleme şekilde ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçunu işledikleri belirtildi. Şüphelilerin her biri için en az 27’şer yıl hapis cezası istendi.

Çocuk gelin iddialarına art arda sert tepkiler geldi…

AK Parti'den tepki

Genel Kurul'da bütçe görüşmelerinde konuyla ilgili söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, konuyu memleket meselesi olarak gördüğünü, herkes gibi kendilerinin de bu konudan büyük rahatsızlık duyduklarını söyledi.

"Gerekirse bir araştırma komisyonu kuralım"

Türkiye'nin önemsediği bütün davaları, özellikle kadın milletvekilleri olarak yakından takip ettiklerini ifade eden Zengin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aile Bakanımız bakanlık olarak zaten davaya müdahil olduklarını açıkladılar. Bu uzun soluklu meseleyi takip edeceğiz. Bu sadece fikir beyan edilecek, sadece ne kadar üzüldüğümüzü söyleyeceğimiz bir konu değil.

Bu konu siyasetüstü bir meseledir. Gerekirse bu konuyla alakalı hep birlikte bir araştırma komisyonu kuralım. TBMM daha geniş anlamda hangi sorumlulukları alabilir beraber değerlendirelim.

"Annenin, babanın ve failin ceza alması yetmez"

Bu mesele AK Parti'ye, hükümetimize, bizlere saldırı yapılabilecek bir mevzu değildir. Bu konu bizim şiddetle reddettiğimiz bir konudur. Manşetlerde görüyorum bu konu inançlı insanlara saldırı yapılabilecek bir konu asla değildir. Buradan yola çıkarak dindar insanlara saldırmayı da kesinlikle kötü niyetli olarak görüyorum.

Annenin, babanın, failin ceza alması yetmez. Bunu destekleyen ve gören kim varsa, cemaatse cemaat, herkesin ifadeye çağrılması lazım."