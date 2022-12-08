Türkiye'yi ayağa kaldıran o fotoğrafın perde arkası / CANLI

Türkiye, 6 yaşındaki kız çocuğunun imam nikahı ile evlendirilip cinsel istismara zorlandığı iddiasını konuşuyor. İğrenç iddialardaki kız çocuğunun gelinlikle çekilen fotoğrafları ise sosyal medyada adeta infiale sebep oldu.

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İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusunun 6 yaşındaki kızını imam nikahı ile evlendirip cinsel istismara maruz kalmasını sağladığı iddiaları Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. İğrenç iddialar, küçük kız H.K.G.'nin gelinlikli fotoğrafları ile desteklenirken sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, söz konusu fotoğrafın perde arkasını canlı yayında masaya yatırıyor.