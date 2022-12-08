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Milli muharip uçağın ilk uçuş tarihi erkene çekildi Temel Kotil duyurdu

Milli muharip uçağın ilk uçuş tarihi erkene çekildi Temel Kotil duyurdu

'Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri' programına katılan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak'ın ilk uçuşuyla ilgili tarih verdi. MMU'nun 2025'te ilk uçuşunun gerçekleşmesesi bekleniyordu, ilk uçuş erkene çekildi.

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TUŞAS Genel Müdürü Temel Kotil, 'Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri' programında Sabah'a konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

F-16'ların alım süreciyle ilgili Kotil, "Bugün ihtiyaç var, F-16'lar onun için alınıyor. Bir teslimat takvimleri var tabi onların." dedi.

2025 yılında ilk uçuşu beklenen MMU ile ilgili Kotil 2024'ü işaret etti.

Hangardan çıkacak uçağın ilk uçuşunun 29 Ekim 2024'te yapılacağını belirten Kotil, "Bizim Milli Muharip'in hangardan çıkacak uçağın ilk uçuşu 29 Ekim 2024'te, teslimatımızı 2028'e... Tabi o ara yapmak için Hava Kuvvetleri'nin ihtiyacını gideriyor. Bu çok normal, güzel bir şey. 2028'den sonra Allah'ın izniyle 29-30'la Milli Muharip'i biz ayda 2 tane üretmeye başlıyoruz. Yılda 24 tane yapıyor. İhtiyacımız olursa bunlar katlanarak gidebilir. Ölçeklenebilen bir mekanizma bu. Ama inşallah 30'ların uçakların Milli Muharip olacak." ifadelerine yer verdi.

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