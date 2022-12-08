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Miras kavgasında silahlı çatışma çıktı kan aktı!

Miras kavgasında silahlı çatışma çıktı kan aktı!

Antalya'da akrabalar arasında çıkan miras kavgası, silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Akrabalar arasında miras paylaşımındaki anlaşmazlık nedeniyle kavga çıktı. Silah ve bıçak kullanılan kavgada 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fikret Çelik (65), müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kavgaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

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