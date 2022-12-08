BIST 4.805
DOLAR 18,64
EURO 19,61
ALTIN 1.070,68
HABER /  DÜNYA

Rusya'nın Ukrayna'da ilhak planı genişleyecek mi? Kremlin'den kritik açıklama geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya'nın Ukrayna'da ilhak planı genişleyecek mi? Kremlin'den kritik açıklama geldi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’da daha fazla bölge ilhak etmeyi planlamadıklarını belirterek, “Gündemde böyle bir şey yok. En azından bu yönde açıklamalar olmadı. Rusya’ya yeni katılan bazı bölgelerdeki işgal altındaki toprakların özgürleştirilmesi gerekiyor.” dedi.

Abone ol

Peskov, başkent Moskova’da gündemdeki bazı konulara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya’nın Ukrayna’da yeni bölgeler ilhak etmeyi planlayıp planlamadığına ilişkin soruya Peskov, “Gündemde böyle bir şey yok. En azından bu yönde açıklamalar olmadı ancak yine de mevcut bölgelerin özgürleştirilmesi için yapılacak çok fazla iş var. Rusya’ya yeni katılan bazı bölgelerdeki işgal altındaki toprakların özgürleştirilmesi gerekiyor.” yanıtını verdi.

Peskov, Kiev yönetiminin istemesi halinde çatışmaların yarın bile bitebileceğini ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin bu durumun farkında olduğunu vurguladı.

İlhak edilen Kırım'daki duruma ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Peskov, "Tehlikeler devam ediyor çünkü Ukrayna tarafı, terör saldırıları düzenlemeye yönelik politikasını sürdürüyor ancak gelen bilgiler, etkili karşı tedbirlerin de alındığını gösteriyor." dedi.

Peskov, Rus petrolüne ilişkin tavan fiyat uygulamasına da bir yanıt vereceklerine işaret ederek, “Hazırlıklarımız tamamlanıyor.” ifadesini kullandı.

SSCB kuruluşunun 100’üncü yılı kutlanmayacak

1991'de dağılan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) 30 Aralık'ta kuruluşunun 100’üncü yılına ilişkin bir kutlama yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya Peskov, “Hayır, kutlama olmayacak.” cevabını verdi.

Peskov, SSCB döneminin, Rusya tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçmişte kullandığı bir ifadeyi hatırlatan Peskov, “Sadece kalbi olmayan birisi, SSCB'nin dağılmasından üzüntü duymaz ve sadece beyni olmayan birisi SSCB'nin tekrar kurulmasını dileyebilir.” ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İhsan Şenocak 6 yaşında evlendirildim diyen kızın kardeşlerini paylaştı! 22 yaşında bekar olur mu?
İhsan Şenocak 6 yaşında evlendirildim diyen kızın kardeşlerini paylaştı! 22 yaşında bekar olur mu?
Merdivende yengesine pusu kurup öldüren sanığa istenen ceza belli oldu
Merdivende yengesine pusu kurup öldüren sanığa istenen ceza belli oldu
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı gezilerine 'Biz sizin emrinizdeyiz' tepkisi
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı gezilerine 'Biz sizin emrinizdeyiz' tepkisi
İsmailağa hocası Yusuf Ziya Gümüşel'ın kızları yalanlamaya çalıştı! Timur Soykan belgelerle cevap verdi
İsmailağa hocası Yusuf Ziya Gümüşel'ın kızları yalanlamaya çalıştı! Timur Soykan belgelerle cevap verdi
Öğretmen maaşlarını 5'e katladı! Aylık 40 bin liraya kadar çıktı
Öğretmen maaşlarını 5'e katladı! Aylık 40 bin liraya kadar çıktı
Gabar Dağı'ndan petrol fışkırıyor! Petrolün kalitesi birinci seviye günde 5 bin varil...
Gabar Dağı'ndan petrol fışkırıyor! Petrolün kalitesi birinci seviye günde 5 bin varil...
Zincir marketlerin rekabeti ihlal sayılan Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı
Zincir marketlerin rekabeti ihlal sayılan Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı
Fatih'te 'pitbullu saldırı'da bir kişinin ölümüne neden olan polisin ifadesi ortaya çıktı
Fatih'te 'pitbullu saldırı'da bir kişinin ölümüne neden olan polisin ifadesi ortaya çıktı
Pınar Deniz fena çuvalladı Altın Kelebek'teki konuşması Rihanna'nın 5 yıl önceki sözleri çıktı
Pınar Deniz fena çuvalladı Altın Kelebek'teki konuşması Rihanna'nın 5 yıl önceki sözleri çıktı
Türkiye Rusya'dan aldığı gazın fiyatında yüzde 25 indirim istedi! Görüşme yarın...
Türkiye Rusya'dan aldığı gazın fiyatında yüzde 25 indirim istedi! Görüşme yarın...
Emine Erdoğan'dan 'sıfır atık' vurgusu: 'Geleceğimiz emin ellerde'
Emine Erdoğan'dan 'sıfır atık' vurgusu: 'Geleceğimiz emin ellerde'
Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçe maçı açıklaması
Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçe maçı açıklaması