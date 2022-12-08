Pınar Deniz fena çuvalladı Altın Kelebek'teki konuşması Rihanna'nın 5 yıl önceki sözleri çıktı

Yargı dizisindeki Ceylin karakteriyle son günlerde adından söz ettiren Pınar Deniz En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldüğü Altın Kelebek Töreni'nde yaptığı konuşmanın ardından sosyal medyada alay konusu olmuştu. Pınar Deniz'in devrik cümlelerle anlatmaya çalıştığı hikayesi meğer Rihanna'nın konuşmasından çalıntıymış.

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Altın Kelebek Ödül Töreni'nde "En İyi Kadın Oyuncu" seçilen Pınar Deniz, konuşmasını yaparken dünyayı kurtarmak için oyuncu olduğunu öne sürdüğü bir konuşma ses getirdi.

O konuşma sosyal medyada alay konusu oldu hatta bu alaya alan isimler arasında Pınar Deniz'in meslektaşları Farah Zeynep Abdullah ile Burcu Özberk de yer aldı.

Pınar Deniz Altın Kelebek konuşmasında dünyayı kurtarmak için oyuncu olduğunu ve bu hisse de izlediği bir filmin etkisinde kalarak sahip olduğunu söylemişti. Sosyal medyada büyük dalga ve alay konusu olan bu konuşmanın aslının dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'ya ait olduğu ortaya çıktı.

Konuşmasında Pınar Deniz, "Çocukken duygulardan çok korkardım. Çünkü yansıtabildiğim tek duygu öfkeydi... Herhalde başka bir duygu ile tanışmadığımdan olabilir. Sonra bir film izledim. İzlediğim filmde para yüzünden çocukları katlediyorlardı ve ben bundan çok etkilendim, sabahlara kadar ağladım. Hızımı alamayıp metroda ağlayarak arkadaşıma şunları söyledim; 'Benim bu dünyayı kurtarmam lazım, insanlara yardım etmem ve onlara dokunmam lazım' dedim ve tam bu duygu beni şu an oyuncu yaptı" ifadelerini kullanmıştı.

İşte Rihanna'nın sözleri

Bu sözler Rihanna'ya ait çıktı. Rihanna tam 5 sene önce Harvard'da yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"5 veya 6 yaşlarındayken reklamları gördüğümü ve dünyanın başka yerlerinde diğer çocukların acı çektiğini izlediğimi hatırlıyorum. Ve bilirsiniz bu reklamlarda '25 Cent verebilir bir çocuğun hayatını kurtarabilirsiniz.' diyordu. Ve ben de kendi kendime düşünürdüm çocukları kurtarabilmek için kaç tane 25 Cent biriktirebileceğimi merak ediyorum ve kendime şöyle dedim 'büyüdüğümde, zengin olduğumda, dünyadaki tüm çocukları kurtaracağım."

Tatlıses'ten destek

Deniz'in sosyal medyada gündem olan ödül konuşması dalga konusu olurken İmparator lakablı İbrahim Tatlıses'ten ünlü oyuncuya destek geldi.

Pınar Deniz konuşmasında "Çocukken duygulardan çok korkardım. Çünkü yansıtabildiğim tek duygu öfkeydi... Herhalde başka bir duygu ile tanışmadığımdan olabilir. Sonra bir film izledim. İzlediğim filmde para yüzünden çocukları katlediyorlardı ve ben bundan çok etkilendim, sabahlara kadar ağladım. Hızımı alamayıp metroda ağlayarak arkadaşıma şunları söyledim; 'Benim bu dünyayı kurtarmam lazım, insanlara yardım etmem ve onlara dokunmam lazım' dedim ve tam bu duygu beni şu an oyuncu yaptı" ifadelerine yer vermişti. Deniz'in bu konuşması sosyal medyaya damga vururken güzel oyuncu dalga konusu olmuştu.

İbrahim Tatlıses'ten Pınar Deniz'e destek

İbrahim Tatlıses açıklamasında "(YARGI) dizisinde kadın oyuncusu Pınar DENİZ çok başarılısın kızım!! Hiç kimseyi takma ben seni anlıyorum aldığın ÖDÜL sana helal olsun her hafta izliyorum başarın daim olsun kızım" dedi.