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9 yaşındaki ilkokul temsilcisinin seçim vaadi gerçek oldu okula Sefo'yu getirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
9 yaşındaki ilkokul temsilcisinin seçim vaadi gerçek oldu okula Sefo'yu getirdi

BURSA'da özel bir okulda 'ilkokul temsilcisi' seçilen Tuana Ulusoy'un (9), seçim vaadi gereğince rap şarkıcı Sefo, okula geldi. Tuana ile birlikte okul bahçesinde konuşma yapan Sefo, öğrencilerle fotoğraf çektirip, şarkı söyledi.

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Bursa'da özel bir okulun ilkokul temsilciliğine aday olan Tuana Ulusoy, seçimi kazanması halinde herkese tatlı dağıtacağını ve rap şarkıcı Sefo'yu okula getireceğini vaat etti.

Yaklaşık bir ay önce yapılan seçimde Tuana başkan oldu. Bir veli Tuana'nın vaadini sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşımı gören Sefo da 'Başkan yalancı çıkmasın diye bu okula gideceğim. Ama waffle işini çözmesi lazım' ifadelerini kullandı. Daha sonra okul yönetimiyle iletişime geçen Sefo, dün okula gelerek öğrencilerle buluştu. Okul yönetimi ve okul temsilcisi Tuana ile görüşen Sefo, daha sonra öğrencilere mini konser verdi, fotoğraf çekimi isteklerini de geri çevirmedi.

Vaadini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyleyen Tuana Ulusoy, "Herkesin beni seçeceğini biliyordum. Seçim vaadimde tatlı dağıtacaktım bir de Sefo'yu getirecektim. Çok mutluyum ve heyecanlıyım. Bundan sonra da ünlüleri getirebilirim" dedi.

Tuana'nın sözlerinin ardından Sefo, "Sefo'yu getirdin de tatlı ne olacak?" diyerek espri yaptı. Öğrencilerle buluştuğu için mutlu olduğunu belirten şarkıcı Sefo, "Ben de heyecanlıyım. Çocukların mutluluklarını gördükçe mutlu oluyorum. Arada böyle şeyler yapmak bana iyi geliyor. Başkanın sözünü tutturduk. Sosyal medyada bir paylaşım gördüm. Hemen iletişime geçtik ve geldik" diye konuştu.

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