Fatih Altaylı'dan, Diyanet Başkanı Ali Erbaş'a zor soru! 6 yaşında evliliğe neden suskunsun?

Türkiye günlerdir İsmalağa cemaati bağlantılı Hiranur Vakfı Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında iken 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile evlendirmesini konuşuyor. Konuşmayan tek kişi kaldı o da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş... Fatih Altaylı da "Elinde kılıçla laik Cumhuriyet'e mesaj veren Diyanet İşleri Başkanı olacak zat, bu pislik karşısında yine sessiz" diye sordu...

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında imam nikâhı ile evlendirilmesine karşı Diyanet İşleri Başkanı'nın sessiz kalmasını eleştirdi. "Tıpkı milli bayramlarda ve 10 Kasımlarda olduğu gibi kamuflajları giyip araziye uymuş vaziyette" diyen Fatih Altaylı, "Evet, siz Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş! Neredesiniz? Bu pislik hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu pisliği yapanlar ve örtbas edenler hakkında fikriniz, zikriniz ne!" diye sordu.

Gülşen'in kıyafeti için bile konuştunuz...

"Sizi ilgilendirmeyen her konuda ahkam kesmeyi pek seviyorsunuz da, doğrudan sizi ilgilendiren bu tarikat rezaleti hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir konuşun da duyalım Ali Erbaş." diyen Fatih Altaylı, Gülşen olayındaki açıklamalarını hatırlatıp şöyle devam etti:

Dilinizi kedi mi yedi?

"Sizi hiç ama hiç ilgilendirmeyen bir sanatçının sahne kıyafeti hakkında bile konuştunuz da, bu sapkın tarikat lideri ve bu sapkın tarikat ilişkileri hakkında niye tek kelam edemiyorsunuz! Suskunluğunuzun nedeni ne! Dilinizi kedi mi yedi!"