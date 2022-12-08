Dünya Kupası Beşiktaş ve Galatasaray'a yaradı dev gelir belli oldu! Fenerbahçe ise...

Katar ev sahipliğindeki 2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig takımları, turnuvada yer alan oyuncuları için FIFA'dan ödeme alacak. Galatasaray, Süper Lig'den Dünya Kupası'na 5 isim yollamasına rağmen gelir şampiyonu Beşiktaş oldu. İşte Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kasasına girecek o rakamlar...

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Dünya Kupası'nda son 16 turu sona ererken çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Süper Lig'de Beşiktaş dışında kalan tüm takımların oyuncuları turnuvaya veda etti.

Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray, Süper Lig'den Dünya Kupası'na 5 isim yollamasına rağmen FIFA'dan en fazla ücret alacak takım Beşiktaş olacak.

En çok oyuncu Galatasaray gönderdi

18 Aralık'a kadar devam edecek olan Dünya Kupası için liglere ara verildi. Her ne kadar bu süreçte lig maçları oynanmayacak olsa da özellikle Galatasaray, Süper Lig'den turnuvaya en fazla oyuncu gönderen kulüp olarak dikkat çekmişti.

Weghorst ve Saıss yoluna devam ediyor

Beşiktaş'ın yıldızları Wout Weghorst ve Romain Saiss, Dünya Kupası'nda yoluna devam eden isimler arasında yer alıyor.

Fas'ta forma giyen Romain Saiss performansıyla zirve yaptı. Fas; Belçika, Hırvatistan ve Kanada'nın yer aldığı grubu 7 puanla lider tamamladı. Kuzey Afrika ülkesi, son 16 turunda İspanya'yı eleyerek turnuvanın en büyük sürprizlerinden birine imza attı. Fas yarı finalde Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

Weghorst'un formasını giydiği Hollanda Milli Takımı ise ev sahibi Katar, Ekvador ve Senegal ile aynı grupta yer aldı.

Portakallar, Senegal ve Katar'ı mağlup ederken Ekvador ile berabere kalarak 7 puanla grubunu lider tamamladı.

Hollanda son 16 turunda turnuvanın en dikkat çeken takımlarından ABD'yi 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Hollanda çeyrek finalde Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

FIFA'dan kulüplere para ödemesi

FIFA, Katar'da düzenlenecek turnuvaya oyuncu gönderecek olan kulüplere, futbolcu başına ödeme yapılacağını açıklamıştı.

Yapılan açıklamaya göre FIFA, turnuva boyunca kulüplere destek olmak amacıyla 200 milyon dolardan fazla para dağıtacak. Ayrıca 2022 Dünya Kupası'na oyuncu gönderen kulüplere, futbolcu başına günlük 10 bin dolar ödenecek.

Son 2 sezon baz alınacak

Grup maçları sonrası oyuncu başına ödemeler devam edecek. FIFA kulüplere ödenen ücretlerin bir futbolcunun son 2 sezonda forma giydiği kulüplere bölüneceğini belirtti.

Beşiktaş'a 600.6 bin dolar

Buna göre FIFA'dan alınacak parada zirveyi Beşiktaş kulübü kimseye bırakmadı. Galatasaray'ın aksine kadrosunda bulunan 4 oyuncuyu Dünya Kupası'na yollayan siyah-beyazlı kulüp, eski oyuncuları Vida, Larin ve Batshuayi'den de pay alacak.

Kartal'ın bir başka avantajı ise Hırvatistan, Hollanda ve Fas'ın gruplarından çıkması oldu. Beşiktaş şu ana kadar kasasına 600 bin doları kasasına koydu. Kaptan Saiss'li Fas ile Weghorst'un Hollanda'sı eğer yarı finale çıkarsa bu rakam artacak.

Galatasaray 427.9, Fenerbahçe 219.6 bin dolar

Beşiktaş'ın ardından en fazla ücreti ise Galatasaray alacak. Turnuvaya 5 oyuncu gönderen sarı-kırmızılılar kasasına toplamda 427.9 bin doları koydu.

Fenerbahçe ise Michy Batshuayi, Enner Valencia ve eski oyuncusu Kim Min Jae'den dolayı toplamda 219.6 bin doları almayı hak etti.

İşte Süper Llig'den Dünya Kupası'na giden futbolcular ve ödeme yapılacak rakamlar...



BEŞİKTAŞ - 4+3 OYUNCU / 600.6

Wout Weghorst (Hollanda)

Romain Saiss (Fas)

Georges-Kevin N'Koudou (Kamerun)

Atiba Hutchinson (Kanada)

BONUS:

Vida (Hırvatistan)

Larin (Kanada)

Batshuayi (Belçika)

GALATASARAY - 5 OYUNCU / 427.9

Lucas Torreira (Uruguay)

Victor Nelsson (Danimarka)

Haris Seferovic (İsviçre)

Dries Mertens (Belçika)

Fernando Muslera (Uruguay)

FENERBAHÇE - 2+1 OYUNCU / 219.6

Michy Batshuayi (Belçika)

Enner Valencia (Ekvador)

BONUS: Kim Min Jae (Güney Kore)

KAYSERİSPOR - 2 OYUNCU / 200

Majid Hosseini (İran)

Ali Karimi (İran)

TRABZONSPOR - 2+1 OYUNCU / 175

Maxi Gomez (Uruguay)

Jens Stryger Larsen (Danimarka)

BONUS: Andreas Cornelius (Danimarka)

ALANYASPOR - 1 OYUNCU / 150

Famara Diedhiou (Senegal)

HATAYSPOR - 1 OYUNCU / 120

Sam Adekugbe (Kanada)

ANTALYASPOR - 1 OYUNCU / 70

Haji Wright (ABD)

KONYASPOR - 1 OYUNCU / 39.6

Francisco Calvo (Kosta Rika)