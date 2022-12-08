FETÖ'nün sınav şifresi ortaya çıktı: Aday numarasına bakıp geçer not vermişler

FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda; 2012, 2014 ve 2015 yıllarında FETÖ üyelerinin, aday numaralarına göre mülakattan geçer not verilerek Jandarma Genel Komutanlığı'na alındığı tespit edildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) jandarma yapılanmasına yönelik 7 Aralık 2022 Çarşamba günü İstanbul merkezli 4 ayrı ilde operasyon düzenlendi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 17 kişiden 16'sı gözaltına alındı. Yürütülen soruşturmada, FETÖ üyelerinin Jandarma Komutanlığı'na özel bir şifreleme yöntemiyle sızdığı tespit edildi.

"Mülakata şifreli olarak alındılar"

CNN Türk'ten Nihat Uludağ'ın özel haberine göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, FETÖ üyelerinin 2012-2014 ve 2015 yıllarında mülakata şifreli olarak alındıkları tespit edildi.

Mülakat komisyonunda bulunan FETÖ üyelerinin, sınav aday numaralarına baktıkları ortaya çıktı.

Aday numarasına bakıp 100 puan vermişler

2012 yılındaki sınavda, aday numarasının 5. ve 6. sırasının rakamların toplamı 9 olan kişileri 100 tam puan verdikleri 2014 yılındaki sınavda, aday numarasının 5. ve 6. sırasındaki rakamların toplamı 6 olan kişilere 100 puan 2015 yılında sınavda, aday numarasının 5. ve 6. sırasının rakamların toplamı 7 olan kişilere 100 puan verdikleri ortaya çıktı.

Bin 680 kişi jandarmaya böyle girmiş

Yürütülen soruşturmalarda, bin 680 kişinin Jandarma Genel Komutanlığı'na bu şekilde girdiği tespit edildi. İstanbul'da ise 480 kişinin bu şekilde jandarmaya girdiği belirlendi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şifreli olarak Jandarma Genel Komutanlığı'na giren FETÖ üyelerine yönelik ilk operasyonu 19 Kasım 2022'de düzenlendi 45 kişi gözaltına alındı. İkinci dalga operasyon ise dün düzenlendi 16 kişi gözaltına alındı.