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Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız

Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi ve enflasyona dair mesajlar verdi. Erdoğan, "Aldığımız tedbirlerin etkisiyle inşallah önümüzdeki yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetlerine video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

''Dünya salgın ve savaş nedeniyle sancılı bir süreçten geçiyor. Enflasyon sorunu tüm ekonomileri zorluyor. Faiz artırıp enflasyonu düşürme girişimi bekletiyi karşılamıyor. Ekonomiler hayat pahalılığı ve istihdam kayıpları yaşıyor. Bu sıkıntılı dönemi nispeten rahat geçiren ülkelerden biriyiz. İhracatımız her ay rekor kırarak 300 milyar dolar eşiğine yaklaşıyor. OSB'ler, fabrikalar, imalat tesisileri harıl harıl çalışıyor. Salgının vurduğu turizmde zararı karşılamanın ötesine geçtik.

"İstihdamda ilk kez 31 milyon sınırını aşma başarısı"

İstihdamda ilk kez 31 milyon sınırını aşma başarısını gösterdik. Togg'un üretim tesisi açılışını büyük bir gururla yaptık. Yusufeli Barajı'nın açılışıyla enerji hamlemizi bir adım daha öne taşıdık. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgazı halka ulaştırma çalışmalarımız sürüyor.

"Enflasyonu da adım adım çözüme kavuşturuyoruz"

Enflasyonu da adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Tedbirlerin etkisiyle inşallah önümüzdeki yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız.

Savunmada ulaştığımız seviye milletimizin gurur kaynağı. Savunma sanayii ihracatında geçen sene rekor kırdık. Savunmada ihtiyacımız olan ürünleri milli imkanlarla üretiyoruz. 2023 senesini savunmada da milat yapmakta kararlıyız. Türkiye Yüzyılı Vizyonumuzu hayata geçirene kadar durmayacağız. Terörün bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz."

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