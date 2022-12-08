Asgari ücrette ağır basan senaryo belli oldu Noyan Doğan'dan seçim öncesi artış detayı

Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği asgari ücret görüşmeleri resmen başladı. Peki 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Olası senaryoları yazan SGK uzmanı Noyan Doğan, "Benim tahminim asgari ücrete yüzde 50’ye yakın bir zam yapılacağı ve 8.000 liraya çıkartılacağı yönünde" dedi.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023'te geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Komisyon, 14 Aralık'ta ikinci kez toplanacak.

Ankette ortak beklenti 7 bin 845 lira çıktı

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının asgari ücret anketinin sonuçları komisyonla paylaşıldı. Ankette, yeni yılda kamuoyunun ortak beklentisinin 7 bin 845 lira olduğu bilgisine yer verildi.

Asgari ücrete dair dikkat çeken bir yazı da Hürriyet gazetesi çalışma hayatı yazarı Noyan Doğan'dan geldi.

"İşte benim tahminim"

"Asgari ücrette ağır basan senaryo" başlıklı yazısında Doğan, bugüne kadar asgari ücrette yaşanan gelişmeleri aktardıktan sonra tahminini paylaştı:

Asgari ücretin belirlenmesinde önemli kriter olan enflasyonda 2023 beklentisi nedir? Nitekim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücreti belirlerken emekçileri enflasyona ezdirmeyeceklerini, enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacaklarını açıklamıştı. Gerek Cumhurbaşkanlığı 2023 yılı Programı’nda gerek Merkez Bankası’nın tahminlerinde de 2023 sonu enflasyon tahminleri yüzde 23-24 arasında değişiyor.

"8.000 liraya çıkartılacak"

‘Senin tahminin nedir?’ diye soracak olursanız; şöyle anlatayım. Net rakamlardan bahsedeceğim, yani çalışanın eline geçecek olan ücretten. 2023 enflasyon tahminine göre, yüzde 25 zam yapılırsa, asgari ücret 6.875 liraya çıkacaktır. Ben bu senaryonun olmayacağına eminim. Asgari ücrete yüzde 35 zam yapılırsa 7.425 liraya, yüzde 40 zam yapılırsa 7.700 liraya, yüzde 45 zam yapılırsa 7.975 liraya ve yüzde 50 zam yapılırsa 8.250 liraya çıkar. Yüzde 50 zamlı asgari ücretin brütü de 10 bin lirayı bulur.

"2023'te seçim öncesi yeniden artışa gidileceğini de tahmin ediyorum"

Benim tahminim asgari ücrete yüzde 50’ye yakın bir zam yapılacağı ve 8.000 liraya çıkartılacağı yönünde. Ama bir ‘ancak’ diyeceğim, çünkü 2023’te seçim öncesi asgari ücrette yeni uyarlamaya yani, artışa gidileceğini de tahmin ediyorum."