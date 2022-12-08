Öncekini de ben bildim dedi yeni asgari ücret için net rakam verdi

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı yeni asgari ücret zammında. İşçi, sendika, işveren ve hükümetin masaya oturduğu ilk toplantı dün gerçekleşti. 3. toplantının ardından asgari ücret netleşecek. Herkes farklı bir rakam söylerken Ekonomist Prof. Dr. Cemal Zehir'den canlı yayında ilginç bir açıklama geldi.

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'Asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?' soruları gündemden düşmüyor. Milyonlarca vatandaş 2023 yılı asgari ücret zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı yapılmıştı. İkinci toplantı 14 Aralık'ta yapılacak. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte son dakika haberinin detayları...

Asgari ücret tahmini olay oldu

Ekonomist Prof. Dr. Cemal Zehir, A Haber'de katıldığı canlı yayında asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bir önceki yıl asgari ücretin 5 bin 500 lira olacağını bildiğini söyleyen Zehir, şu ifadeleri kullandı:

Enflasyon şu an yüzde 84,36. Burada 6 bin 600 lirayla başladı, yüzde 25 zam olsa 6 bin 875, yüzde 30 olsa 7 bin 150, yüzde 35 olsa 7 bin 425, yüzde 40 olsa 7 bin 700 liraya geliyor.

"Ben bir önceki asgari ücretin 5 bin 500 lira olacağını söylemiştim. Asgari ücreti diyelim yüzde 20 artırılmış olsa 6 bin 600 liraya çıkıyor. Enflasyon şu an yüzde 84,36. Burada 6 bin 600 lirayla başladı, yüzde 25 zam olsa 6 bin 875, yüzde 30 olsa 7 bin 150, yüzde 35 olsa 7 bin 425, yüzde 40 olsa 7 bin 700 liraya geliyor. Yüzde 45 zam da 7 bin 975 lira. Bu Türk-İş'in rakamına yakın. Buradan pazarlığa başlayacaklarını söylediler. Buradan yüzde 50 zam olursa 8 bin 250 lira.

Benim tahminin dedi net rakam verdi

Asgari ücret şu anda 422 dolar seviyesinde. Yeniden bir seçime gidiyoruz. Ciddi bir refah kaybı yaşıyoruz enflasyon nedeniyle. Benim tahminim 8 bin lirayla 8 bin 250 lira arası. 422 doların üzerinde bir fiyatla seçime gidileceğini düşünüyoruz. İşveren tarafı da 7 bin 50 civarında bir asgari ücret istiyor. Burada yine refah payı artışını Cumhurbaşkanımız yapacaktır. Belki 200 lira olabilir."

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi Türk-İş'ten açıklama gelmişti. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Herkes bir rakam açıklıyor. Açlık sınırı 7 bin 785 lira. Pazarlık bu sınırdan başlayacak. Vergiyle ilgili düzenleme yapılmalı" ifadelerini kullanmıştı.

Prof. Dr. Cemal Zehir

Asgari ücret nasıl belirleniyor

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.