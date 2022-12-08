Kemal Kılıçdaroğlu, 4 yıl önce '6 yaşındaki kızla evlilik' tweeti atmış! Nureddin Yıldız'ın fetvası...

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G., savcılığa giderek, "Babam beni 6 yaşında iken imam nikahıyla 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendirdi, o günden sonra her gün cinsel istismara uğradığını anlattı. Bu skandala Hiranur Vakfı, "Aile içi mesele bizimle ilgili değil" derken, siyasiler ve TSK'lar ayağa kalktı. İşte o tepkilerden bazıları...

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İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığı skandalla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açılan davaya müdahil olduğunu belirterek,mağdur kadına her türlü desteğin verileceğini duyurdu.

2018'de '6 yaşında evlilik' paylaşımı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2018 yılında attığı bir tweete hatırlatarak, “6 yaşında çocuk! Bunu yapan, buna göz yuman, bunun sistemini kuran şerefsizdir ve haysiyetsizdir! Şerefsiz ve haysiyetsiz muamelesi de görecektir! Hak ettiğinizi bulacaksınız!” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun 2018 yılında paylaştığı mesajında ise şu ifadeler yer alıyordu: “6 yaşındaki çocukla evlenilebilir” diye fetva veren ve bu fetvayı verenleri destekleyen iktidara oy vermek, evlatlarımızı karanlık bir geleceğe mahkum etmek demektir. Çocuklarımız için, gelin Türkiye’yi birlikte aydınlığa çıkaralım!"

Nureddin Yıldız fetva vermişti!

Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı, Sosyal Doku Vakfı Onursal Başkanı Nureddin Yıldız'ın o dönemde gündemde çokça tartışılan "6 yaşındaki çocukla evlenilebilir" açıklaması üzerine yaptığı ortaya çıktı. "6 yaşındaki çocukla evlenilebilir" diyen Yıldız daha sonraki açıklamasında, İslam fıkıhının çocuk yaşta evliliklere izin vermesine karşın bu durumun hoş karşılanmadığı ve tavsiye edilmediğini kaydedildi. Yıldız, o sözlerinin devamında, "İnsan kendi doğurduğu çocuğu 8-10 yaşında zifaf odasına nasıl koyar? Bu anne babalar zindana atılsın teklifine sıcak bakarız" demişti.

Sapıklık, tecavüz, çürümüşlük

İYİ Parti lideri Meral Akşener: Dini bir cemaatin kisvesi altında, 6 yaşındaki küçücük bir çocuğumuza yaşatılanlar; Büyük bir sapkınlıktır, çürümüşlüktür ve düpedüz tecavüzdür! Bu alçaklığın örtbas edilmesine asla izin vermeyeceğiz! Evlatlarımızı tüm kirli ellerden her daim koruyacağız!

DEVA Partisi lideri Ali Babacan: 6 yaşındaki çocuğu istismar etmek alçaklıktır, zulümdür. Bunun adı açıkça tecavüzdür. Biz var gücümüzle adalet arayan H.K.G.'nin yanındayız. Çocuk istismarı bu topraklardan silinene kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu: 6 yaşında bir kız çocuğuna cinsel dürtüyle yaklaşmak ağır bir insanlık suçudur. Bu konu derhal aydınlatılmalı, akıllarını ve vicdanlarını yitirerek bu suça ortak olan sorumlular en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: İsmail Ağa Tarikatı önde gelenlerinden Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını 29 yaşındaki müridiyle evlendirdiği, kız 14 yaşındayken başlatılan soruşturmada kemik yaşı testine 21 yaşındaki başka bir kadın sokulduğu ve olayın örtbas edildiği anlaşıldı. Allah belanızı versin.

Bu organize bir tecavüzdür

TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Burada organize bir tecavüz, organize bir istismar, organize bir şiddet var. Bu sapıklar MEB'de bile sözde değerler eğitimi diye ders anlatıyorlar. Çocuklarımızın okuluna giriyorlar. Bunların kaçak yapılarına ruhsatlar veriliyor. Bunların belediyelerden ve merkezi bütçeden para aldıklarını biliyoruz. Bunlar suç işlediğinde mahkemeler çalışmıyor, emniyet çalışmıyor. Çok net bir şey söyleyeceğim; bunları, bunların para kaynaklarını, devletteki dayanaklarını, siyasi destekçilerini söküp atmadan hiçbir şey düzelmez.

Ekrem İmamoğlu: 6 yaşındaki bir kız çocuğunun evlendirilmesi nasıl gerçek olabilir aklım almıyor. Bu vicdansızlıktır, bu ahlaksızlıktır, bu bir #cocukistismarı'dır. Bu konuda taviz veren, görmezlikten gelen herkes her yapı da bu suça ortaktır. Bu kaçıncı olay, bu kaçıncı görmezden geliş! YETER!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: Pazartesi günü, Türkiye'yi ürperten bir olay yaşandı. 85 milyonun kanını donduran bir olay yaşandı, 6 yaşındaki bir çocuğumuz ile ilgili deyip, burada gerisini bile söylemeyi bile zül sayarım. 25 dakika önce Aile Bakanlığı, bu konuda 3 gün sonra, ‘Davaya müdahil olacağız' diye bir açıklama ile yetindi. Bu, kabul edilebilir değil. Bu 6 yaşındaki çocuğumuza yapılan bir sapkınlıktır, ama ilgili bakanın sessizliği bir felakettir.

Cahiliye dönemiyle farkı ne!

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu: Haberi okuduğumda kahroldum. Haberi ve fotoğrafı paylaşamadık. Kanımız dondu. Vicdanı, haysiyeti olan hiç kimse bu elim hadiseyi görmezden gelemez, geçiştiremez, kapatamaz. Devletimiz, dinimize ve çocuklarımıza yapılan bu gibi alçaklıklara karşı yutkunmadan gereğini yapmalıdır. Altı yaşında bir çocuğun hayatına kasteden bu denli bir alçaklık ile kız çocuklarını diri diri toprağa gömen cahiliye zulmü arasında ne fark var? Muazzez dinimizi evvela, güya din adamı olan, bu pespaye insan müsveddelerinden korumalıyız. Çocuklarımızı da bu vicdansızlardan…

Haluk Levent: 6 yaşında daha… 6 yaşında daha… 6 yaşında daha… 6 yaşında daha… 6 yaşında daha… 6 yaşında ya 6… Allah belanızı versin!

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol: Adalet istemeliyiz hep birlikte … Ve hiç yılmadan… Bu korkunç…