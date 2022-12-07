Meclis'te HDP sıralarından AK Parti'ye tehdit

Öztürk Yılmaz'ın saldırısı için TBMM'de geçmiş olsun konuşması yapılırken HDP sıralarından gelen "Darısı Salih Cora'nın başına" sözleri kısa süreli tartışmaya neden oldu.

Abone ol

Yenilik Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Öztürk Yılmaz bıçaklı saldırıya uğradı.

Yaralanan Yılmaz hastaneye kaldırılırken konu TBMM'deki bütçe görüşmelerinde gündeme geldi.

"Darısı Salih Cora'nın başına"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Yılmaz için geçmiş olsun mesajını iletirken HDP Milletvekili Erdal Aydemir "Darısı Salih Cora'nın başına" diye bağırdı.

Kısa süreli bir tartışmadan sonra söz alan Hakkı Saruhan Oruç, Aydemir'in şaka amaçlı bu sözleri söylediğini ve kabul edilemez olduğunu söyledi.