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Rusya'dan Türkiye ve Suriye açıklaması: ABD'ye sert eleştiri!

Rusya'dan Türkiye ve Suriye açıklaması: ABD'ye sert eleştiri!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'yi, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'yi destekleyerek bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçladı.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington'un bölgede "böl ve yönet" taktiğini uzun zamandır desteklediğini savundu.

''ABD güçleri yasa dışı olarak Fırat'ın doğusunda''

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki kaos ortamından Washington Yönetimini sorumlu tuttu. Lavrov, ABD güçlerinin Fırat'ın doğusunda yasa dışı şekilde bulunduğuna dikkat çekti.

Terör örgütü PKK-YPG teröristlerini kastederek,"ABD bulunduğu bölgelerde Türkiye karşıtı ayrılıkçı ve silahlı grupları" destekliyor diyen Lavrov, bu durumun haklı olarak Türkiye'yi endişelendirdiğini vurguladı.

"ABD Suriye'de böl ve yönet taktiğini uyguluyor"

Rus Bakan, ABD'nin PKK-YPG teröristlerini hem Türkiye hem de rejim güçlerine karşı kullandığını savundu. Lavrov, ABD'nin, bölgede, "böl ve yönet" taktiğini uzun zamandır desteklediğini vurguladı. Suriye'deki istikrarsızlığın nedeni olarak Washington yönetiminin politikalarını gösterdi.

"Türkiye ve Suriye arasındaki görüşmeleri destekliyoruz"

Lavrov, Rusya olarak Astana formatında Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediklerini yineleyerek, Türkiye'nin terörden kaynaklanan endişelerinin giderilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Terörle mücadele konusunda Ankara ve Şam arasındaki 1998 tarihli Adana Mutabakatını hatırlan Rusya Dışişleri Bakanı, Türkiye ve Suriye arasındaki diyaloğu desteklediklerini bildirdi.

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