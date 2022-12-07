Hamsi için vakit geldi! Hamsi bolluğuyla fiyatlar çok düştü palamut bol işte balık fiyatları

TÜRKİYE'de balık severlerin beklediği hamsi vakti başladı. Havaların soğuması ile hamsi bollaştı. Tezgahlarda hamsinin fiyatı 25-30 lira oldu. Bu sene palamut bolluğu var tane fiyatı 40-50 lira, çinekop ise 65 liradan satılıyor.

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Havaların soğumasıyla Karadeniz'de bol miktarda avlanan hamsi, balıkçılar kadar tüketicinin de yüzünü güldürüyor. Palamudun ardından tezgahtaki yerini alan hamsi, kilogramı 25-30 liradan satışa sunuluyor. Hamsinin bollaşması satışlara da yansıdı. Bir tezgahta günde 50 kasa hamsi satılıyor. Hamsi fiyatları şu anda kırmızı et ve tavuktan çok daha ucuz...

Yerli hamsi geldi

Samsun Tarihi Saathane Çarşısı'nda balıkçılık yapan Mustafa Kıyak, "Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte yaklaşık 10 gündür yerli hamsi tezgahlardaki yerini aldı. Vatandaşlar hamsiyi özlemiş. Hamsi çok uygun fiyatlarda. Kırmızı ve beyaz etten çok ucuz." diye konuştu.

Palamut bu sene bol

Bu yıl palamut bol olduğu için hamsinin daha az olacağını tahmin ettiklerini de aktaran Kıyak, şunları söyledi:

-"Şu an bolca hamsi var. Ancak bu bir süre daha böyle gider. Palamut çok olduğu için hamsiyi daha az göreceğiz. Havalar soğudukça balık tüketimi de artar. Tezgahlarda hamsinin yanı sıra bolca istavrit, mezgit ve barbun da var. İri balıklar da tercih ediliyor. Vatandaşın gözü daha çok hamside. Şu an en çok hamsi tercih ediliyor."