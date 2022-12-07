BIST 4.913
DOLAR 18,64
EURO 19,65
ALTIN 1.065,65
HABER /  EKONOMİ

Hamsi için vakit geldi! Hamsi bolluğuyla fiyatlar çok düştü palamut bol işte balık fiyatları

Hamsi için vakit geldi! Hamsi bolluğuyla fiyatlar çok düştü palamut bol işte balık fiyatları

TÜRKİYE'de balık severlerin beklediği hamsi vakti başladı. Havaların soğuması ile hamsi bollaştı. Tezgahlarda hamsinin fiyatı 25-30 lira oldu. Bu sene palamut bolluğu var tane fiyatı 40-50 lira, çinekop ise 65 liradan satılıyor.

Abone ol

Havaların soğumasıyla Karadeniz'de bol miktarda avlanan hamsi, balıkçılar kadar tüketicinin de yüzünü güldürüyor. Palamudun ardından tezgahtaki yerini alan hamsi, kilogramı 25-30 liradan satışa sunuluyor. Hamsinin bollaşması satışlara da yansıdı. Bir tezgahta günde 50 kasa hamsi satılıyor. Hamsi fiyatları şu anda kırmızı et ve tavuktan çok daha ucuz... 

Yerli hamsi geldi

Samsun Tarihi Saathane Çarşısı'nda balıkçılık yapan Mustafa Kıyak, "Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte yaklaşık 10 gündür yerli hamsi tezgahlardaki yerini aldı. Vatandaşlar hamsiyi özlemiş. Hamsi çok uygun fiyatlarda. Kırmızı ve beyaz etten çok ucuz." diye konuştu.

Palamut bu sene bol

Bu yıl palamut bol olduğu için hamsinin daha az olacağını tahmin ettiklerini de aktaran Kıyak, şunları söyledi:

-"Şu an bolca hamsi var. Ancak bu bir süre daha böyle gider. Palamut çok olduğu için hamsiyi daha az göreceğiz. Havalar soğudukça balık tüketimi de artar. Tezgahlarda hamsinin yanı sıra bolca istavrit, mezgit ve barbun da var. İri balıklar da tercih ediliyor. Vatandaşın gözü daha çok hamside. Şu an en çok hamsi tercih ediliyor."

BALIK FİYATLARI PALAMUT ÇUPRA ÇİNEKOP...

Bu yıl tezgahta en bol olan palamut balığı. Tezgahta palamudun tanesi 40-50 liradan satılıyor. Diğer balıkların fiyatı da şöyle:
Mezgit 30-40 TL,
İstavrit 40 TL,
Barbun 30-70 lira.
Alabalık 50 lira
Çinekop 65 lira
Somon 60 lira
Levrek 140 lira
Çupra 120 lira
Olta mezgit 100 lira
İstavrit ve sargan 65 lira
Tirsi 40 lira

ÖNCEKİ HABERLER
Bal gerçeği ortaya çıktı bal üreticisi 'kesin' deyip söyledi
Bal gerçeği ortaya çıktı bal üreticisi 'kesin' deyip söyledi
Akıl almaz iğrençlik! Saçından kıl koparıp yemeğine koydu sebebi ise...
Akıl almaz iğrençlik! Saçından kıl koparıp yemeğine koydu sebebi ise...
Beştepe'de Anayasa toplantısı!. Meclis Başkanı Şentop da katılıyor
Beştepe'de Anayasa toplantısı!. Meclis Başkanı Şentop da katılıyor
Time dergisi yılın kişisini seçti listede Zelenski, Bezos, Trump, Greta Thunberg de yer alıyordu
Time dergisi yılın kişisini seçti listede Zelenski, Bezos, Trump, Greta Thunberg de yer alıyordu
FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan Katar 2022 Dünya Kupası yorumu
FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan Katar 2022 Dünya Kupası yorumu
BİM'in patronu Galip Aykaç'ın arkasında kim var?
BİM'in patronu Galip Aykaç'ın arkasında kim var?
Asgari ücret zammı anket sonuçları açıklandı! Asgari ücret 7 bin 845 TL oldu...
Asgari ücret zammı anket sonuçları açıklandı! Asgari ücret 7 bin 845 TL oldu...
Mustafa Destici'den zincir market tepkisi: Milletin canını yakanın canı yakılmalı
Mustafa Destici'den zincir market tepkisi: Milletin canını yakanın canı yakılmalı
Annesi bebeği SMA'lı diye istemedi dedesi götürün çöpe atın dedi!
Annesi bebeği SMA'lı diye istemedi dedesi götürün çöpe atın dedi!
Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül sadece bir soru uzaklıkta! Milyoner adayı hayalini açıkladı
Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül sadece bir soru uzaklıkta! Milyoner adayı hayalini açıkladı
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'nin F-16 adımıyla ilgili açıklama
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'nin F-16 adımıyla ilgili açıklama
Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu 88. yıldönümünde kadınlarla yürüdü
Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu 88. yıldönümünde kadınlarla yürüdü