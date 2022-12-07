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FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan Katar 2022 Dünya Kupası yorumu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan Katar 2022 Dünya Kupası yorumu

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda şu ana kadarki en iyi grup aşamasının oynandığını söyledi.

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Çeyrek final maçları öncesi kupayı değerlendiren Infantino, iki milyondan fazla sporseverin maçları tribünden takip ettiğini, 1 milyonu aşkın ziyaretçinin de FIFA Taraftar Alanlarında ağırlandığını kaydetti.

Küresel televizyon izleyicisinin iki milyarı aştığını aktaran Infantino, "Tüm maçları izledim. Bu şimdiye kadarki en iyi FIFA Dünya Kupası grup aşaması oldu. Turnuvanın geri kalanı için çok umut verici." dedi.

Infantino, seyirci ortalamasının 51 binin üzerinde olduğunu dile getirerek, "Doha sokaklarında 2,5 milyon kişi, statlarda her gün birkaç yüz bin kişi, harika bir atmosfer, harika goller, inanılmaz bir heyecan. Artık ne küçük takımlar ne de büyük takımlar var. Seviye çok ama çok eşit. Tarihte ilk kez tüm kıtalardan milli takımlar, eleme aşamasına gitti. Bu da futbolun gerçekten küreselleşmekte olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

FIFA Dünya Kupası'nın başladığı gibi devam etmesini ve harika bir başarıyla sonuçlanmasını umduğunu belirten Infantino, "Dünya çapında beş milyar izleyiciye ulaşacağımızdan eminim. Statlar neredeyse her maçta kapalı gişe oynuyor. Günün sonunda biz sadece dünyanın dört bir yanındaki insanlara biraz neşe ve biraz gülümseme vermek istiyoruz. Futbol böyle bir şey, FIFA Dünya Kupası böyle bir şey." ifadelerini kullandı.

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