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EYT'de yaş sınırı mı geliyor yeni detaylar geldi

EYT'de yaş sınırı mı geliyor yeni detaylar geldi

Hazırlıklarında son aşamaya gelinen emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde yaş sınırı olabileceği belirtiliyor. Kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş sınırı tartışılıyor.

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Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde sona yaklaşılırken Beştepe'de dün önemli bir toplantı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldı.

Toplantıda, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı da yer aldı.

İki bakan geçen hafta çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bir araya gelmişti.

Yaş sınırı gündeme geldi

Toplantıda 'EYT'de yaş sınırı düzenlemesine gidilebilir' görüşü çıktı. Buna göre kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş sınırı gündeme geldi.

Düzenlemeyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Yaş sınır gelip gelmeyeceği konusunda net bir karar alınmadı. Yeni bir toplantı yapılabileceği belirtiliyor. Düzenlemenin enflasyona etkisi, şirketlerin mali yükünün artması ve kamuya gelen yükün hesaplandığı belirtiliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önceki açıklamalarında yaş sınırı olmayacağını söylemişti. Bilgin, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini dolduran ve 5 bin prim günün tamamlayanların düzenlemeden yararlanacağını açıklamıştı.

EYT düzenlemesi nedir?

EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları ilgilendiriyor. Bu tarihte yasanın çıkması sonrasında emeklilik için yaş şartı getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen haftaki kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenlerle ilgili çalışmamızı en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız" demişti.

EYT
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