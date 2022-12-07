Fahri (Geçici) Kur'an Kursu öğreticileri Ocak ayında kadrolu olmak istiyor

Diyanet bünyesinde çalışan Fahri (geçici)) Kur'an Kursu öğreticileri, 2018 seçimleri öncesi kendilerine verilen kadro sözünün tutulmasını bekliyor.

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Fahri Kur'an Kursu öğreticileri, haklı taleplerinin karşılanmamasının üzüntüsünü yaşıyor.

Hiçbir özlük hakkı olmadan devletin, diyanetin yükünü hafifletip en ücra yerlerde hizmet eden geçici öğreticiler, 2018 seçimleri öncesi Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin seçim beyannamesinde yer verilen kadro sözünün tutulmasını istiyor.

Mağdur durumda bırakılan fahri çalışanlar, “Fahri Kur'an Kursu Öğreticileri Platformu” oluşturarak seslerini sosyal medya ve çeşitli alanlarda duyuruyorlar.

657’ye tabi 5510 maddesince DİYANET bünyesinde yıllarca KPSS+DHBT+MÜLAKATla hizmet etmiş FAHRİ (geçici) KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİ;

-Görevde olma şartı aranmadan

-Kategori ayrımı yapılmadan

-SGK prim günleri baz alınarak direk KADRO hakları verilmelidir. SGK prim günü en yüksekten başlanıp en düşüğe doğru alınmalıdır. Hiçbir şarta tabi tutulmadan şartsız direk kadro hakları verilmelidir

📌Çalıştıkları yıllarda 8-9 günlük yatırılan sigortanın 30 güne tamamlanması elzemdir.

2018 de verilen Cumhurİttifakı KADRO SÖZÜ TUTULMALI ve KANUN TEKLİFLERİ ONAYLANMALIDIR.

Fahri Kur'an Kursu öğreticileri kimlerdir?

-657ye tabi 5510 maddesince Diyanet bünyesinde KPSS+DHBT+ MÜLAKAT puanları ile görev yapmaya hak kazanan tecrübeli liyakatli eğitimli kişilerdir

-*Fahri Öğreticiler Tecrübeli oldukları için yeni Kadrolu ve Sözleşmeli olarak ataması yapılan kişilere stajyer eğitimi vermektedir.

-Aylık 8-9 günlük sigortası yatar ve bu yarım yatan sigortadan kaynaklı SGK prim borçları çıkmıştır. Maaş ise 1500-2000 TL dir.

—Yılda 2 kez;

*Kış Dönemi=KPSS +Dhbt+Mülakat puanları ile göreve başlayıp 9 ay sonunda istifa ettirilendir

*Yaz Dönemi=KPSS +Dhbt+Mülakat puanları ile göreve başlayıp 2 ay sonrasında istifa ettirilen ve sürekli kendini güncelleyen kişilerdir.

-ASALETEN görev yapan kişilerdir

-4 A statüsünde FAHRİ (geçici) olarak aslın yerine görev yapmaktadırlar

- 2013 Den 2018 yılına kadar Kuran Kursu Öğreticisi alımı hiç yapılmamıştır.bu sebeble de KPSS+dhbt puanlarimiz kullanamadan çöp olmustur

-2018 de ise 100 kişilik bi kontenjan ayrılmıştır

-valilik onayıyla ek ders karşılığı hizmet eden 10 yıldır hiç bi özlük hakkı olmayan ama kadroludan daha çok çalışıp diyanetin büyümesine vesile olan 4-6 yaş kuran kurslarımızın mimarları FAHRİ (geçici) KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİ olarak geciktirilmiş KADRO HAKKIMIZI İSTİYORUZ.

-Kadrolu ve Sözleşmeli atamada baraj 50 puan iken Fahri geçici öğretici alımında baraj 60 puan haksızlık son bulsun istiyoruz.

-KPSS puanı var*-Dhbt puanı var*-Mülakat puanı var*

Güvenlik soruşturmasından geçmek zorunda*

- Çocuk Gelişimi sertifikası* -HAFIZlık Belgesi*

-İşaret Dili Sertifikası(zorunlu)*

TEK EKSİĞİMİZ KADRODUR geciktirilmiş kadro hakkımızı istiyoruz.

Sayın büyüklerimiz sözleşmelilere verilen kadro müjdesi güzeldir. Lakin 10 yıldır emek vermiş her aşamadan geçmiş eğitimli, donanımlı ,tecrübeli

FAHRİ (geçici) KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİ’ne de verilmelidir. Devletimize ve Cumhur ittifakına yakışan ayrımcılığa sebebiyet vermeden 2018 de verilen kadro sözünün tutulmasıdır.