Bursa'da okul servisi devrildi! 11 öğrenci yaralı

Van'da devrilen okul servis minibüsündeki 11 öğrenci yaralandı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtirdi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Van'ın Gevaş ilçesinde seyahat eden okul servis minibüsü devrildi. Kaza, Van-Tatvan kara yolu Gevaş yol ayrımında gerçekleşti.

Öğrenci taşıyan minibüs, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı.

Kazada 11 öğrenci yaralandı.

İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi.



Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 9 öğrenci ayakta tedavi edildi. Diğer 2'si Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.