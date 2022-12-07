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Behzat Ç. 4 yıl aradan sonra geri döndü: İlk bölümünü birlikte izlediler!

Behzat Ç. 4 yıl aradan sonra geri döndü: İlk bölümünü birlikte izlediler!

Fenomen dizi Behzat Ç. 4 yıllık aradan sonra yeniden ekranlara döndü. Behzat Ç'nin yeni macerası "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" dizisinin ilk bölümünü başrol oyuncuları birlikte izledi.

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Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi, dijital platform BluTV'de yayına girdi. Dizinin ilk bölüm izlemesi için oyuncular, yapım ekibi ve BluTV yönetimi Beşiktaş'taki mekanda bir araya geldi.

Ünlü oyuncular buluştu
Gösterim öncesi Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren, Güven Kıraç, Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu, Gökçe Eyüboğlu ve yönetmen Devrim Yalçın hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yapımcılığını Ortaks Yapım'ın üstlendiği BluTV'nin yeni orijinal dizisi "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" her hafta yeni bölümleriyle yayında olacak. 

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