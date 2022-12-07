İYİ Parti'den 'yoğun bakımlık eden yumruk' kararı! İYİ parti TBMM Genel Kurulu'na girmeyecek

AK Parti Milletvekili Zafer Işık'ın yumruklu saldırısı sonrası İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, yumruklu saldırı sonrası TBMM Genel Kurulu'nda yer almayacaklarını açıkladı.

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Bütçe görüşmelerinin 2'nci gününde Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti ve İYİ Partili vekiller arasında yumruklu kavga çıktı. AK Partili Zafer Işık'ın yumruk atması sonucu kafasında açılma meydana gelen İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, yoğun bakıma kaldırıldı.

Kalbi elektroşokla normale döndürüldükten sonra yoğun bakıma alınan Işık'ın tedavisi sürerken, İYİ parti'den flaş bir karar geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, yumruklu saldırı sonrası TBMM Genel Kurulu'nda yer almayacaklarını açıkladı.

Vekili yoğun bakımlık eden yumruk

Bütçe görüşmelerinin 2'nci gününde Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti ve İYİ Partili vekiller arasında yumruklu kavga çıktı. AK Partili Zafer Işık'ın yumruk atması sonucu kafasında açılma meydana gelen İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, yoğun bakıma kaldırıldı.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Örs'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Örs'ün kalbinin durma seviyesine geldiğini belirten Cesur, "Yapılan müdahale kalbin, kalp ritminin geri dönderilmesi olarak bilinen kardiyoşok tedavisidir. Çok kısa sürede yapılmazsa hastayı kaybedersiniz. Buna olumlu cevap verdi ancak hayati tehlikesi devam ettiği için yoğun bakımda" ifadelerini kullandı.

Zafer Işık: Olur öle şeyler

AK Partili Zafer Işık ise söz konusu saldırının ‘olayın sıcaklığı'yla yaşandığını söyledi. Örs'ün elektroşokla hayata döndürüldüğünün doğru olmadığını iddia eden Işık, böyle bir olayı ‘kendisinin de istemediğini’ öne sürdü. Işık, "Zaman zaman Genel Kurul’da böyle şeyler olur" ifadeleriyle kendisini savundu.