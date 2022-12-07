BIST 4.974
DOLAR 18,64
EURO 19,54
ALTIN 1.061,99
HABER /  POLİTİKA

İYİ Parti'den 'yoğun bakımlık eden yumruk' kararı! İYİ parti TBMM Genel Kurulu'na girmeyecek

İYİ Parti'den 'yoğun bakımlık eden yumruk' kararı! İYİ parti TBMM Genel Kurulu'na girmeyecek

AK Parti Milletvekili Zafer Işık'ın yumruklu saldırısı sonrası İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, yumruklu saldırı sonrası TBMM Genel Kurulu'nda yer almayacaklarını açıkladı.

Abone ol

Bütçe görüşmelerinin 2'nci gününde Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti ve İYİ Partili vekiller arasında yumruklu kavga çıktı. AK Partili Zafer Işık'ın yumruk atması sonucu kafasında açılma meydana gelen İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, yoğun bakıma kaldırıldı.

Kalbi elektroşokla normale döndürüldükten sonra yoğun bakıma alınan Işık'ın tedavisi sürerken, İYİ parti'den flaş bir karar geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, yumruklu saldırı sonrası TBMM Genel Kurulu'nda yer almayacaklarını açıkladı. 

Vekili yoğun bakımlık eden yumruk

Bütçe görüşmelerinin 2'nci gününde Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti ve İYİ Partili vekiller arasında yumruklu kavga çıktı. AK Partili Zafer Işık'ın yumruk atması sonucu kafasında açılma meydana gelen İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, yoğun bakıma kaldırıldı.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Örs'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Örs'ün kalbinin durma seviyesine geldiğini belirten Cesur, "Yapılan müdahale kalbin, kalp ritminin geri dönderilmesi olarak bilinen kardiyoşok tedavisidir. Çok kısa sürede yapılmazsa hastayı kaybedersiniz. Buna olumlu cevap verdi ancak hayati tehlikesi devam ettiği için yoğun bakımda" ifadelerini kullandı.

Zafer Işık: Olur öle şeyler

AK Partili Zafer Işık ise söz konusu saldırının ‘olayın sıcaklığı'yla yaşandığını söyledi. Örs'ün elektroşokla hayata döndürüldüğünün doğru olmadığını iddia eden Işık, böyle bir olayı ‘kendisinin de istemediğini’ öne sürdü. Işık, "Zaman zaman Genel Kurul’da böyle şeyler olur" ifadeleriyle kendisini savundu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
6 yaşındaki kızını 29 yaşındaki adamla evlendirdi! İğrenç nikahın fotoğrafları ortaya çıktı
Foto Galeri 6 yaşındaki kızını 29 yaşındaki adamla evlendirdi! İğrenç nikahın fotoğrafları ortaya çıktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kocasının eve dönmesini isteyen kadından akılalmaz oyun
Kocasının eve dönmesini isteyen kadından akılalmaz oyun
MHP eski İl Başkanı erkek çocuğa cinsel istismardan beraat etti! Mahkeme 'Çocuğun rızası var' dedi
MHP eski İl Başkanı erkek çocuğa cinsel istismardan beraat etti! Mahkeme 'Çocuğun rızası var' dedi
Emine Erdoğan ‘Afrika Evi’ programına katıldı
Emine Erdoğan ‘Afrika Evi’ programına katıldı
Bursa'da 21 lise öğrencisi zehirlendi soruşturma başlatıldı
Bursa'da 21 lise öğrencisi zehirlendi soruşturma başlatıldı
MİT Suriye'de ABD güçlerinin eğittiği PKK'nın kritik ismini etkisiz hale getirdi
MİT Suriye'de ABD güçlerinin eğittiği PKK'nın kritik ismini etkisiz hale getirdi
Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı ayrıntılar belli oldu
Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı ayrıntılar belli oldu
TÜBİTAK 10 personel alacak son başvuru tarihi
TÜBİTAK 10 personel alacak son başvuru tarihi
Ankara Büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş: 6'lı masa isterse aday olurum
Ankara Büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş: 6'lı masa isterse aday olurum
Ölümler dünyaya yayıldı son kurban 5 yaşında! İşte ölümcül virüsün ilk belirtisi
Ölümler dünyaya yayıldı son kurban 5 yaşında! İşte ölümcül virüsün ilk belirtisi
Vekillik için istifalar başladı! Ay sonuna kadar devam edecek
Vekillik için istifalar başladı! Ay sonuna kadar devam edecek
Japon savaş uçakları İkinci Dünya Savaşı sonrası ilk kez Filipinler'e indi
Japon savaş uçakları İkinci Dünya Savaşı sonrası ilk kez Filipinler'e indi
Grip salgını fena vurdu, okul 5 gün tatil edildi
Grip salgını fena vurdu, okul 5 gün tatil edildi