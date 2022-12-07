Ölümler dünyaya yayıldı son kurban 5 yaşında! İşte ölümcül virüsün ilk belirtisi

İlk olarak ingiltere'de görülen ve farklı ülkelerde de görülmeye başlayan üçlü virüs olarak bilinen Strep A'nın son kurbanı 5 yaşındaki çocuk oldu. Çocuğunu kaybeden anne ise tüm ebeveynleri uyardı! Aman dikkat işte ölümcül virüs Strep A'nın ilk belirtisi...

Abone ol

İngiltere'de Strep A paniği hız kesmeden devam ediyor. 5 yaşında bir çocuğun enfeksiyona yenik düşmesi ile ölü sayısı 9'a yükselirken 2 çocuğu Step A ile mücadele eden anneden dikkat çeken açıklamalar geldi. Acılı anne Step A'nın ilk belirtisini açıkladı.

2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs 6.5 milyondan fazla cana mal oldu. Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor.

Daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü Omicron varyantından sonra pek çok ülke gevşeme kararı alırken Dünya İngiltere'den gelen Haber ile alarma geçmiş durumda.

Grup A streptokok (GAS) veya Strep A, genellikle boğazda ve ciltte bulunan bir bakteri türüdür. Öksürme, hapşırma ve cilt teması yoluyla bulaşabilir.

Son kurbanı 5 yaşında bir çocuk

İngiltere'nin bir numaralı gündemi haline gelen Strep A'nın son kurbanı 5 yaşında bir kız çocuğu oldu.

Kuzey İrlanda'daki Black Mountain İlkokulunda okuyan çocuğun ölümü ile enfeksiyon nedeniyle yaşanan can kaybı 9'a yükseldi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, ölümlerin yedisi İngiltere'de, biri Galler ve Kuzey İrlanda'da yaşandı.

2 çocuğunu kaybeden anne ilk belirtiyi söyledi

İki çocuğu da Strep A ile mücadele eden ane İngiliz basınına konuştu. Aimee Byron, ebeveynleri uyardı ve çocuklarında görülen ilk semptomu açıkladı.

Byron, üç yaşındaki oğlu Jamie Jones'un yorulduğunu ve "boğazında gıdıklanma" olduğunu söyleyerek başını tutarak acı içinde bağırmaya başladığını söyledi.

Küçük Jamie ağzındaki lekeler ve bademciğinin şişmesi üzerine doktora götürüldü. Byron diğer oğlu da kısa süre sonra Strep A ile boğuşmaya başladı. 17 aylık çocuğun ağzının çevresinde yaralar oluştu.

İngiltere Sağlık Güvenlik Ajansı (UKHSA), ülkede Eylül ayından bu yana 7 çocuğun Strep A enfeksiyonu nedeniyle öldüğünü duyurmuştu.

6 tanesi 10 yaşın altında biri 12 yaşında

Bu çocuklardan altı tanesi 10 yaşın altında, biri ise 12 yaşında. Hampshire bölgesinde hayatını kaybeden son kurbanın yaşı henüz bilinmiyor.

İngiltere'de alınan yeni karar göre, çocuklarda Strep A enfeksiyonuna ilişkin en küçük şüphede bile antibiyotik tedavisine başlanacak. Erken tedavi yöntemi ile enfeksiyona en tedavi edilebilir olduğu zamanda müdahale edilecek.

İngiltere'de 2017-18 yıllarında Strep A enfeksiyonları nedeniyle 10 yaşın altında dört çocuk hayatını kaybetmişti. Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmaya başlamasından beri vaka sayılarında gözle görülür bir artış yaşandı.

Strep A nedir, belirtileri nelerdir?

Strep A tıbbi olarak 'A grubu streptokok' olarak da bilinen ve boğaz ağrısı, bademcik iltihabı gibi enfeksiyonlara neden olan bir bakteri.

Pek çok insan bakteriyi farkında olmadan zararsız bir şekilde taşıyabilir. Ancak bu hasta olabilecek diğer kişilere bulaştırmasında bir engel değil.

Hastalık için şuan bir aşı olmasa da enfeksiyon antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor. Strep A bazı insanlarda hiç belirti vermezken çoğunlukla döküntü, boğaz ağrısı, kas ağrıları, yüksek ateş, yorgunluk, kulak enfeksiyonu ve ciltte yaralar gibi semptomlarla kendini belli eder. Uzmanlar bu belirtilerin ortalama bir hafta sürdüğünü belirtiyor.

İnsanlar bu bakteriyi, yakın temas, öksürük ve hapşırma yoluyla alabiliyor.

Uzmanlar hastalığın önlenmesi için sık sık el yıkanmasını, öksürürken ve hapşırırken ağzın bir mendil ile kapatılmasını öneriyor.

Okullarda yayılımın önlenmesi için çocukların kıyafetleri ve oyuncakları yıkanmalı ve ortak eşya kullanımının önüne geçilmelidir.