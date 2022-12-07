Benzin ve motorine çok büyük indirim geliyor! İşte 7 Aralık 2022 benzin ve motorin fiyatları...

Araç sahiplerine güzel haber geldi... Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren çok büyük indirim geliyor... Benzin 2 lira 13 kuruş, motorin 1 lira 88 kuruş ucuzlayacak...

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Zamlar ve indirimlerle başı dönen araç sahiplerine bu sefer gerçekten de "ohhh" dedirtecek indirim geliyor...

Benzin ve motorine kallavi indirim

Brent petrol fiyatı 79 dolar seviyesine kadar geriledi. Perşembe gününden itibaren motorin grubunda 1.88 TL, benzin grubunda ise 2.13 liralık indirim bekleniyor. İndirim gerçekleşirse benzin 20 liranın altına inecek.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22,97 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20,17 liradan satılıyor.