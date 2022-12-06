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Şahap Kavcıoğlu: Merkez Bankası döviz rezervimiz 125 milyar dolar

Şahap Kavcıoğlu: Merkez Bankası döviz rezervimiz 125 milyar dolar

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, döviz rezervinin bugün itibariyle 125 milyar dolar olduğunu açıkladı.

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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TRT Haber'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Faiz indirimleri, enflasyon ve kredilere ilişkin açıklamalarda bulunan Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerine de değindi.

"Rezervimiz 125 milyar dolar"

"Dünyada 2022 yılının başından beri rezervi artan tek merkez bankası Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası" diyen Kavcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz rezervleri çeşitlendirdik, kaynakları artırdık. Dünyada merkez bankaları 1,2 trilyon dolar rezerv harcadı. Rezervimiz bugün itibarıyla 125 milyar dolar.

"Kur korumalı mevduat sisteminin sürdürülmesinde bir sakınca yok"

Kur Korumalı Mevduat Sistemi'nin Merkez Bankası'na bir yükü yok. Bizim işlerimiz Hazine işleriyle biraz daha farklı. Sürdürülmesinde bir sakıncası yok bence kur korumalı mevduat sisteminin. Dönemine ve sürecine göre kullanılabilir bir politika. Kur korumalı mevduattan çıkışlar başladı. Enflasyondaki düşüşü vatandaşlar hissettiği zaman vatandaşlar tarafından çıkışlar görülecektir."

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