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Kahramanmaraş'ta çete operasyonu: 70 gözaltı

Kahramanmaraş'ta çete operasyonu: 70 gözaltı

Polisin yaptığı operasyonda silahlı suç örgütü kurarak yaralama, tehdit, ihaleye fesat karıştırma, tefecilik gibi 43 ayrı suçu gerçekleştirdikleri belirtilen 70 şüpheli gözaltına alındı.

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Güvenlik güçlerinin terör örgütleri kadar organize suç örgütleriyle de mücadelesi sürüyor.

Kahramanmaraş'ta bir suç örgütünün silahla yaralama, tehdit gibi suçlar işlediği ihbarı üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada örgüt lideri ve üyelerinin, kasten yaralama, silahla tehdit, öldürmeye teşebbüs, yağma, sahtecilik, ruhsatsız silah bulundurma, mala zarar verme, soruşturmanın gizliliğinin ihlali, ihaleye fesat karıştırma, suç gelirlerini aklama, suç üstlenme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması gibi 43 ayrı suça karıştığı olay tespit edildi.

Eş zamanlı operasyon

Gerekli belge ve delillerinin toplanmasının ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

70 gözaltı

Operasyonda 70 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada çok sayıda tabanca tüfek, bıçak ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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