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Hemen 50 liraları kontrol edin! Para sayarken fark etti sahte para sandı ama gerçek çıktı

Hemen 50 liraları kontrol edin! Para sayarken fark etti sahte para sandı ama gerçek çıktı

Cebinizde 50 lira varsa çıkarıp bakın! Kars'ta para sayarken Muhlis Yardımcıel olmayacak bir hata farketti. 50 lirada daha önce böyle bir şey görülmüş değil. Şimdi o 50 lirayı yüksek bir fiyata satmak istiyor.

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KARS'ta yaşayan 47 yaşındaki Muhlis Yardıcıel cebindeki paraları sayarken çok sıradışı bir keşifte bulundu. 4 çocuk babası olan Muhlis Yardımcıel'in farkına vardığı şey 50 liradaki hataydı... 

50 lirada hiç böylesi görülmedi

Muhlis Yardımcıel üzerindeki paraları sayarken, 50 lira da eksiklik olduğunu fark etti. 50 TL'nin sıfırının olmadığını gören Muhlis Yardımcıel, parayı bir süre inceledi. 

50 lira sahte sandı ama... 

Muhlis Yardımcıel sıfır eksiği olan 50 lirayı önce sahte para zannetti. Paranın gerçekliğini kontrol etmek için para sayma makinasından geçirdi ve para gerçekti. 50 liranın darphaneden basım hatalı olduğu ortaya çıktı. 

Türkiye'de bunun gibi 3-4 tane var

Muhlis Yardımcıel, bir sıfırı eksik olan 50 lirayı yüksek bir rakama satmayı planlıyor. 50 liranın sahte olmadığı fark edince araştırma yapan Muhlis Yardımcıel Türkiye'de bu şekilde hatalı basılmış 3-4 tane örnek olduğu belirledi. Muhlis Yardımcıel 50 lirası için şunları anlattı:

-“Paralarımı sayarken arasında bu parada bir eksiklik olduğunu hissettim. Sonra baktım bir sıfırı eksik, sonra sahte olduğunu düşündüm. Akabinde para makinesinden geçirdim sahte olmadığını öğrendim. Araştırdım Türkiye'de böyle 3-4 tane baskı hatası olan para olduğunu öğrenince bu parayı da değerlendirmek istedim” 

Yardımcıel, koleksiyonerler tarafından bu şekilde olan paraların ilgi gördüğüne dikkat çekerek parayı değerlendireceğini sözlerine ekledi. Yardımcıel, teklif olduğu takdirde parayı değerlendirebileceğini kaydetti.

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