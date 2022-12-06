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Şehit Binbaşı Mehmet Duman son yolculuğuna uğurlandı şehidin 1 yaşındaki oğlu ağlattı

Şehit Binbaşı Mehmet Duman son yolculuğuna uğurlandı şehidin 1 yaşındaki oğlu ağlattı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Mehmet Duman'ın cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi. Şehidin kardeşi İbrahim Duman, şehidin 1 yaşındaki oğlu Ömer Duman'ı kucağına alarak, "Baban melek oldu." ifadesini kullandı.

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu dün şehit olan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.

Şehit Duman'ın (41) Türk bayrağına sarılı cenazesi Ceyhan ilçesi Sağkaya Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Sağkaya Merkez Camisi'ne götürüldü.

Cenazeye şehidin kardeşi İbrahim Duman, askeri kamuflaj ceketi giyerek katıldı. Duman, şehidin 1 yaşındaki oğlu Ömer Duman'ı kucağına alarak, "Baban melek oldu." ifadesini kullandı.

Cenazeye şehidin babası Ali, annesi Aysel, eşi Beyhan Duman ve yakınlarıyla Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Vali Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Duman'ın naaşı mahalle mezarlığında defnedildi.

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