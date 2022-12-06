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AK Parti'li Aydemir: Kılıçdaroğlu Meclisimize resmen hakaret etti

AK Parti'li Aydemir: Kılıçdaroğlu Meclisimize resmen hakaret etti

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Gazi Meclis" ifadesine itirazına tepki göstererek, "Sayın Kılıçdaroğlu, resmen Meclisimize hakaret etti. Milli mücadeleden bu yana gazilik sıfatını taşıyan Meclis'e, 'Geçin bu ayakları' diyor." dedi.

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Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kılıçdaroğlu'nun, her yıl bütçe görüşmelerinde gafa imza attığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun, geçen yıl bütçe görüşmelerinde el hareketi yaptığını dile getiren Aydemir, "Ana muhalefeti ifade eden, üstelik başkanlık hülyaları gören biri, Sayın Kılıçdaroğlu, resmen Meclis'imize hakaret etti. Milli mücadeleden bu yana gazilik sıfatını taşıyan Meclis'e, 'Geçin bu ayakları' diyor. 'Gazi Meclis diyorsunuz ya' diyerek hafife alıyor, kendisi demiyor. Bu sıfatı Meclis'e yakıştırmadığını söylüyor." diye konuştu.

Aydemir, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini hatırlatarak, "İmansızlar, kitapsızlar, millet ve devlet düşmanları Meclis'i bombalamadı mı? Bunu inkar eden bir yaklaşımın sahibi bırakın ana muhalefetin genel başkanı olmayı, bu Meclis'in bir mensubu olamaz." ifadesini kullandı.

Dün TBMM Genel Kurulunda küfreden CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'e de kınama cezası verildiğini hatırlatan Aydemir, "Bunların lügatleri o kadar sığ ki okudukları filan yok, yalnızca malumatla yürümüşler, bilgi ve birikim yok." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 yılı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmayı eleştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının seviyeden uzak, hakaret, iftira ve yalanla dolu olduğunu söyleyen Turan, "Sayın Kılıçdaroğlu işi o kadar ileriye götürdü ki hem Gazi Meclisimize hem de Cumhurbaşkanı'mıza hakaret dolu cümleler kullandı. Bu, ülkemizin ne ana muhalefet partisi liderine ne de herhangi bir siyasi aktörüne yakışan bir üsluptur. Sayın Kılıçdaroğlu siyasetin seviyesini maalesef yerlere düşürmüştür." değerlendirmesini yaptı.

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