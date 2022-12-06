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Güzin Çorağan'ın son görüntüsü ortaya çıktı: Yürek burkan anlar...

Geçtiğimiz günlerde evinde hayatını kaybeden Bizimkiler dizisinin oyuncusu Güzin Çorağan'ın son görüntüsü ortaya çıktı. 79 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncunun zayıflığı ve denge bastonuyla yürümesi dikkat çekti.

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"Bizimkiler" dizisinde 'Almancı Davut’un eşi rolüyle (Ulrike/Ulviye) hafızalara kazınan Güzin Çorağan 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Çorağan'ın ölüm haberini meslektaşı Zafer Algöz duyurmuştu.

Çorağan’ın defnedildiği cenaze töreniyle ilgili ‘vefasızlık,’ yorumları sosyal medyada dikkat çekti. Güzin Çorağan'ın kendisi gibi oyuncu eşi Tayfun Çorağan yaptığı açıklamada, "Vefasızlık başlıklı paylaşımlar etrafta kol geziyor. Güzin'e asla vefasızlık yapılmamıştır. Burada bulunan dostlarımız cenazeye katılmıştır. Bizimkiler'in Bilge'si Bensu Orhunöz, Güzin'i yıkamıştır. Uzaktaki arkadaşlarımız ise telefonumu susturmadılar. 'Vefasızlık' türündeki başlıklar acımı perçinledi, çok üzgünüm" demişti.

Ünlü oyuncu Güzin Çorağan'ın son görüntülerini kendisi gibi oyuncu olan eşi Tayfun Çoğrağan paylaştı. Görüntülerde Güzin Çorağan'ın köpeklerini sevdiği görülüyor.

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