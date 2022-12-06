BIST 5.015
DOLAR 18,64
EURO 19,57
ALTIN 1.062,81
HABER /  MAGAZİN

Ebru Yaşar, ödüle ambargo koydu! Üst üste 3. kez en iyi arabesk fantezi kadın sanatçısı oldu

Ebru Yaşar, ödüle ambargo koydu! Üst üste 3. kez en iyi arabesk fantezi kadın sanatçısı oldu

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye'nin güçlü sesi Ebru Yaşar, arabesk fantezi dalında en iyi şarkıcı ödülünün sahibi oldu.

Abone ol

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine verilen Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenen töreni Çağla Şıkel ve Cem Davran sundu.

Ebru Yaşar ödüle ambargo koydu

48. Altın Kelebek ödüllerinde 'En İyi Arabesk Fantezi Müzik Kadın Sanatçı' ödülünü Ebru Yaşar aldı. Geçtiğimiz yıl da ödülü alan Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, gelecek yıl için de söz verdi.

İşine aşkla ve tutkuyla bağlandığını belirten Ebru Yaşar, “Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Bir dejavu yaşıyorum. Geçen sene de bu ödülü ben almıştım. Bu sene de aldım. Seneye nasip olursa inşallah tabi ki almak için de elimden geleni yapacağım. Aşkla tutkuyla bağlıyım işime. 25 sene olmuş. Hala dün gibi heyecanlanıyorum. Çok mutluyum" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
THY’nin piyasa değeri, Alman havayolu devi Lufthansa’yı geride bıraktı
THY’nin piyasa değeri, Alman havayolu devi Lufthansa’yı geride bıraktı
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Barış istemeyene bir gece ansızın gereğini yaparız
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Barış istemeyene bir gece ansızın gereğini yaparız
7.785 TL kırmızı çizgimiz diyen TÜRK-İŞ'ten flaş asgari ücret hamlesi
7.785 TL kırmızı çizgimiz diyen TÜRK-İŞ'ten flaş asgari ücret hamlesi
Özlem Gürses Metin Külünk'ün kendisini tanımamasına fena bozuldu
Özlem Gürses Metin Külünk'ün kendisini tanımamasına fena bozuldu
Yılmaz Özdil'in o paylaşımı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çılgına çevirdi
Yılmaz Özdil'in o paylaşımı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çılgına çevirdi
Turgay Güler'den Dursun Çiçek'e canlı yayında Hacer Foggo tepkisi!
Turgay Güler'den Dursun Çiçek'e canlı yayında Hacer Foggo tepkisi!
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Daron Acemoğlu'nun kitabından çıktı: Atatürk zorla dayattı
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Daron Acemoğlu'nun kitabından çıktı: Atatürk zorla dayattı
Sigara içerken tamir ettiği motosikletin yakıt deposu alev aldı, yanarak öldü
Sigara içerken tamir ettiği motosikletin yakıt deposu alev aldı, yanarak öldü
2023 asgari ücreti için İYİ Parti'den asgari ücret önerisi beklentinin üzerinde bir rakam
2023 asgari ücreti için İYİ Parti'den asgari ücret önerisi beklentinin üzerinde bir rakam
TBBM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'nun 'gazi Meclis" itirazına tepki
TBBM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'nun 'gazi Meclis" itirazına tepki
Sanayi sektöründen ihracatta ocak-kasım rekoru
Sanayi sektöründen ihracatta ocak-kasım rekoru