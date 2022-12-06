2023 asgari ücreti için İYİ Parti'den asgari ücret önerisi beklentinin üzerinde bir rakam

2023 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Piyasada asgari ücrete ilişkin 8-9 bin lira arasında bir beklenti oluşurken İYİ Parti Sözcüsü Kürdaş Zorlu, "9 bin 600 düzeyinde bir asgari ücretin vatandaşlarımıza verilmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.

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İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu, bugün partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zorlu, asgari ücret hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Kürşat Zorlu'nun açıklamalarından detaylar şöyle:

"Bugün 5 Aralık Kadın Hakları Günü. Hepimizin çok iyi bildiği gibi kadın hakları konusunda partimizin siyasi partilerin ötesinde fikir ve değerlendirmeleri geçmişten bugüne malumunuz. Biz siyasette, iş dünyasında, sosyal yaşamda, ailede kadını, kadının olduğu her yerde onların hak ve hukuklarının olması gerektiği olması bakımından farkındalığı çok yüksek, hassasiyeti çok büyük bir partiyiz. Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde 25 Aralık tarihinde Ankara Arena Spor Salonu'nda binlerce kadın yurttaşımızın bir araya geldiği 'Türkiye Büyük Kadın Vizyon' belgemizi paylaşacağız.

"9 bin 600 düzeyinde bir asgari ücretin verilmesi gerektiğine inanıyoruz"

Bugün enflasyon rakamları açıklandı. Asgari ücretin de ne olacağı sorusu hepimizin malumu. Ekonomi kurmaylarımız bugün Başkanlık Divanı toplantımızda İYİ Parti'nin asgari ücret konusunda görüşlerini getirdiler, genel başkanlığımızca değerlendirildi. Biz asgari ücretin önümüzdeki ocak ayı itibariyle yapılması muhtemel zam çerçevesinde en az 9 bin 200 TL olması gerektiğini, kendi önerimiz ise İYİ Parti olarak 9 bin 600 düzeyinde bir asgari ücretin vatandaşlarımıza verilmesi gerektiğine inanıyoruz. İşverenlerimizin de bu yükün altında kendilerini rahat hissedebilmeleri adına vergi boyutuyla da devletin desteğinin sürmesi gerektiğine inanıyoruz.

"Hayat pahalılığı, tarihimizin en önemli krizlerinden bir tanesidir"

Enflasyon konusunda baz etkisi sezonu açıldı. Biz bunu sık sık dile getiriyoruz, bugün açıklanan rakamda başlayan bir illüzyonun ilk halkası. Seçim yaklaşırken milletimize sunulmak istenen baz etkisi senaryosunu başladığına ifade edebilirim. Oysa elimizde çok önemli bir rakam var. 1 Aralık 2022'de TÜFE 21.31; 5 Aralık 2022'de baz etkisiyle düşmüş olmasına rağmen 84,04 puan. Vatandaşlarımızın şunu iyi bilmesini çok istiyoruz: bu açıklanan rakamda fiyatların gerilemesi anlamına gelmiyor, baz etkisi olsa fiyat artışlarında bir yavaşlama eğiliminden söz edebiliriz. Bugün geldiğimiz hayat pahalılığı, hakikaten Cumhuriyet tarihimizin en önemli krizlerinden bir tanesidir. Bu fiyat artışlarına neler sebep oluyor dersek, daha uzağa gitmeye gerek yok. Ekim ayında başlatılan, yeni ekonomi modeli altında milletimize sunulan o yanlış projenin bir yıkım süreci ile karşı karşıyayız."