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Jorge Jesus onayı verdi: Fenerbahçe'den flaş Miha Zajc kararı!

Jorge Jesus onayı verdi: Fenerbahçe'den flaş Miha Zajc kararı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bu sezon forma şansı bulmakta zorluk çeken Miha Zajc'ın devre arası transfer döneminde satışına onay verdi.

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Süper Lig'de lider durumda bulunan Fenerbahçe deevre arası transferinde oyuncu satışı yapmama kararı aldı. Sarı-lacivertli yönetim, ilk 11 seviyesinde olan önemli futbolcuları takımda tutacak. Bunun yanı sıra yapılacak nokta takviyelerle şampiyonluk yarışında teknik direktör Jorge Jesus'un eli daha da güçlendirilecek.

Teklifleri sezon sonu değerlendirmeye alacak olan Fenerbahçe yönetimi, ocak ayında sadece Miha Zajc için kapıyı açık tutacak.

Haziranda sözleşmesi sona erecek olan Slovak oyuncu için uygun bir rakam gelmesi durumunda transferine izin verilecek.

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