Büyük hevesle aldığı traktörün altında kaldı can verdi! İlk kez kullanıyordu...

Gümüşhane'de yeni aldığı traktör 40 yaşındaki İsmail Meral'in sonu oldu. Kontrolünden çıkıp ters dönen traktörün altında kalan Merali'in traktörü yeni aldığı ve ilk kez kullandığı belirtildi.

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Gümüşhane'de, kontrolünden çıkıp ters dönen traktörün altında kalan İsmail Meral (40), hayatını kaybetti. Meral'in, traktörü yeni aldığı ve ilk defa kullandığı öğrenildi.

Kaza, dün akşam, Kürtün ilçesi Üçtaş köyünde meydana geldi. İsmail Meral'in iple bağlayıp, tomruk çektiği traktör, kontrolünden çıkarak ters döndü. Traktörün altında kalan, 3 çocuk babası Meral, kaza yerinde hayatını kaybetti. İsmail Meral'in cansız bedeni, savcılık incelemesi ve kaza yerinde yapılan çalışmalar sonrası hastane morguna götürüldü. İlçede kereste işiyle uğraşan Meral'in, traktörü yeni satın aldığı ve ilk kez kullandığı belirtildi.