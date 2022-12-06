Selvi Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını yayınlayan Yılmaz Özdil'e hakaret yağdı Özdil'den bomba soru

Yılmaz Özdil, Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyuduğu anları paylaşması sonrası gelen ağır hakaretleri yazısına taşıdı. Eleştirilere yanıt veren Özdil, görüntüyü CHP'nin iletişim ekibinin yayınladığına dikkat çekerek, "tarihi vizyon toplantısında -göz göre göre- o görüntü niye ekranlara getirildi?" diye sordu.

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CHP'nin vizyon belgesini açıkladığı 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısında Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyuduğu görüntüyü sosyal medyada paylaşan Yılmaz Özdil, hedef oldu.

Hakaretlerin bini bir paraydı. Çok ağır ithamlar peş peşe sıralandı, Özdil'e söylenmedik laf kalmadı.

“Tayyip'in sana ödediği parayı aramızda toplayıp biz verelim”

“Akp'den kaç para aldın?” diyen var. “Bizi kaça sattın” diye soran var. “Çok mu para ödediler sana, köşeni kaybetmekten bu kadar mı korkuyorsun” diye teessüf eden var.

“Tayyip'in sana ödediği parayı aramızda toplayıp biz verelim” diye teklifte bulunan var.

“Chp sana kemik vermedi mi, ondan mı havlıyorsun?” diyen var. “Namuslu gazetecileri örnek al” diyen var.

“Sözcü bunu niye işten atmıyor?” diye merak eden var… Bu mesajı gönderen arkadaşa bizzat açıp sorması için Sözcü'nün sahibi Burak Akbay'ın telefon numarasını gönderdim, “Burak Akbay'ın cevabını öğrenirsen bana da yaz lütfen” diye not ekledim.

“Kasetin mi var, açığa çıkmasından mı korkuyorsun”

“Atatürkçülerden utanmadın mı?” diye soran var. “Kasetin mi var, açığa çıkmasından mı korkuyorsun” diyen var. “Saray soytarısı” diyen var.

CHP'nin eleştirileri oklarının hedefindeki Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, "Namert gazeteci" başlıklı yazısında yanıt verdi.

CHP'ye üye olan Bengi Başer'in değişimi

Geçen ay Chp'ye üye olan profesör Bengi Başer'in kendisine “Namert” dediğini yazan Özdil, Başer hakkında şu ifadelere yer verdi:

“Ayıptır ayıp, ben de bu iktidarın yandaşıyım deyin olsun bitsin, daha mertçe olur en azından” demiş. Bengi hanım Chp'ye üye olmadan önce benim yazılarımı retweet ediyordu, “siyasi çıkarlarını korumak adına hareket edenler Yılmaz Özdil'in yazılarını okuyun da utanın” filan diye mesajlar atıyordu. Chp'ye üye oldu. “Namert Yılmaz Özdil” diyor. Siyasi hayatına böylesine güzel bir giriş yapan Bengi hanıma başarılar dilerim."

Görüntüyü CHP servis etti

Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyuklama görüntüsünün CHP'nin televizyonunda yayınlandığını belirten Özdil, kendisinin de fotoğrafı oradan aldığını yazdı.

İstenmeyen görüntülerin yayınlanıp yayınlanmamasının tamamen rejinin elinde olduğuna dikkat çeken Özdil, yazısını kritik bir soruyla tamamladı:

"Chp'nin bu kadar önem verdiği, günlerdir bangır bangır çağrı yaptığı, tüm Türkiye'yi ekran başına davet ettiği tarihi vizyon toplantısında -göz göre göre- o görüntü niye ekranlara getirildi?"

Yılmaz Özdil'in yazısının tamamı