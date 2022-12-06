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27 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
27 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

2023 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personelinin istihdam edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı kararı ile 2023 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi.

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2023 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 585 uzman tabip, 3 bin 224 tabip, 146 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş tabibi, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

Sözleşmeli tabiplerin tamamı yataklı tedavi merkezlerinde görev yapacak.

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