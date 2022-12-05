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TBMM'de bütçe görüşmelerinde milletvekilleri arasında arbede

TBMM'de bütçe görüşmelerinde AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşma yaptığı sırada milletvekilleri arasında kavga çıktı.

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TBMM'de bütçe maratonu gergin başladı. Genel Kurul'daki görüşmelerin ilk gününde partiler adına konuşmalar gerçekleştiriliyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde AK Parti grubu adına TBMM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, CHP adına konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına tepki göstererek "Madem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkta karşılığı yoktur, buyurun er meydanına aday olun. Zaten Kılıçdaroğlu'nun konuşması bir bütçe görüşmesi konuşması değildi, adaylık konuşmasıydı" dedi.

Milletvekilleri arasında arbede çıktı

Bunun üzerine CHP sıralarından yükselen seslere TBMM Başkanı Mustafa Şentop üst üste uyardı ancak vekiller arasında arbede yaşandı.

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci ile CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel arasında tartışma çıktı. Diğer milletvekilleri tartışmayı ayırmak üzere iki milletvekilinin yanına gitti.

Bu sırada AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ile CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu arasında da tartışma çıktı.

Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle tartışma büyümeden yatıştırıldı.

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