Nurettin Canikli asgari ücretle alınan et miktarını hesapladı

TBMM bütçe görüşmelerinde konuşan AK Partili Nurettin Canikli, "Geçen yıl asgari ücretle 41 kilo et alınabiliyorken, bugün 42 kilo et alınabiliyor. Çok artış yok ama düşmemiş" dedi.

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Genel Kurul'daki görüşmelerin ilk gününde, partiler adına konuşmalar gerçekleştiriliyor.

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde kürsüye çıkan AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, asgari ücreti örneklerle açıkladı.

Asgari ücret alan bir vatandaşın, geçen yıl aldığı kırmızı et ile bu yıl aldığı et miktarı arasında çok artış olmadığını ancak düşmediğini söyledi.

"Asgari ücretle geçen yıl 41, bu yıl 42 kilogram kırmızı et alınabiliyor"

"Asgari ücret kaç dolar satın alabiliyordu, somut. Bakalım" diyerek sözlerine başlayan Canikli, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıl aralık ayında asgari ücret 2 bin 825 lira. Kur ne kadar? 13,72 lira. Dolayısıyla 5 Aralık 2022'de yani 1 yıl önce asgari ücretli 205.9 dolar satın alabiliyordu. Doların fiyatı da yükseldi, önemli bir ölçüt. Bugün dolar 18,65 TL. Asgari ücret ne 5 bin 500 TL. Bugün ne kadar alıyor? 295 dolar arkadaşlar. Bir yıl önce asgari ücretli 209 dolar alırken, bugün tam 295 dolar alıyor. Dolar bazında artış yüzde 43. Bunu da check edelim.

Kırmızı ete bakalım. 1 yıl önce dana kuşbaşı etinin fiyatı 68 lira. Bugün 138 lira. 1 yıl önce 2 bin 825 liralık asgari ücret ile 41 kilo alabiliyor. Bugün 5 bin 500 liralık asgari ücret ile 42 kilogram alabiliyor. Çok artış yok ama düşmemiş."