Lionel Messi: Arjantin her zaman en iyiler arasındaydı

Lionel Messi, ülke basınına açıklamada bulundu. Messi, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda'yla zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi.

Abone ol

2022 Dünya Kupası'nda Avustralya maçıyla birlikte kariyerinin 1000. maçına çıkan ve takımının ilk golünü kaydeden Lionel Messi, turnuvaya ilişkin Arjantin basınından Ole'ye açıklamalarda bulundu.

"Umarım kazanmaya devam edebiliriz"

2022 Dünya Kupası'nın şu ana kadarki bölümünü değerlendiren Arjantinli yıldız, "Turnuvalardan önce dediğim gibi, her anın tadını çıkarmak istiyorum. Elde ettiğim deneyim ve yaşımla birlikte her şeyi farklı görebiliyorum. Yaptığım ve yaşadığım her şeyden keyif alıyorum.

İnsanlarla birlikte bunun tadını çıkarabilmek ve Arjantin'de insanların ne kadar eğlendiğini görebilmek harika bir duygu. Umarım kazanmaya devam edebiliriz." dedi.

"Arjantin her zaman en iyiler arasındaydı"

Çeyrek finaldeki rakipleri Hollanda ile zorlu bir maça çıkacaklarına dikkat çeken Messi, "Hollanda'ya karşı büyük bir maç oynayacağız. Harika bir teknik direktöre ve takıma sahipler. Çok zor bir maç olacak. Arjantin her zaman en iyiler arasındaydı. Buraya gelmeden önce favorilerden biri olduğumuzu biliyorduk ve bunu sahada kanıtlamamız gerekiyordu." yorumunda bulundu.

"Burası Dünya Kupası ve takımların adının önemli olmadığını gördük"

Turnuvadaki diğer takımlarla ilgili ise Messi, "Brezilya çok iyi oynuyor. Fransa ve İspanya da öyle. Almanya'nın elenmesine açıkçası şaşırdım. Ama burası Dünya Kupası ve takımların adının önemli olmadığını gördük." ifadelerini kullandı.