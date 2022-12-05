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Bakkallarda yeni dönem! 6 ilde başladı, indirimli fiyatla satılacak

Bakkallarda yeni dönem! 6 ilde başladı, indirimli fiyatla satılacak

Zincir marketler karşısında zor durumda kalan bakkallar için yeni dönem başladı. 6 ilde resmen harekete geçildi. Artık ürünler indirimli fiyattan tüketiciyle buluşacak. İşte haberin detayları...

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Yurt genelinde zincir marketler karşısında zor durumda kalan bakkallar için yeni dönem başladı. Vatandaşın ucuz ürüne daha kolay erişebilmesi amacıyla 6 ilde proje hayata geçti.

Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında satılan ürünlerin mahalle bakkallarında satılacak. Bu anlama Tokat’ta belirlenen koop bakkalların raflarında yer alacak ürünler esnafa ulaştırıldı. Bakkallar ise ürünleri raflarına dizerek müşterisine hizmet vermeye başladı.

Bugün çok mutluyuz, bismillah dedik. Koop Bakkal olarak hizmet vermek isteyen esnaflarımızdan 5’i faaliyetine başladı.

Tokat Bakkallar Odası Başkanı Şaban Kaya, il merkezinde 5 koop bakkalın tarım kredi kooperatifi ürünlerini vatandaşın hizmetine sunmaya başladığını söyledi. Başkan Kaya, bu sayının yılsonuna kadar 30’a ulaşmasını hedeflediklerini belirterek, “Bugün çok mutluyuz, bismillah dedik. Koop Bakkal olarak hizmet vermek isteyen esnaflarımızdan 5’i faaliyetine başladı. Artık mahalle sakinleri ayaklarının dibinde, devamlı ışıkları yanan, mahallenin emini güveniliri olan esnaftan kaliteli ürünü uygun fiyata alacak. Fiyat aralığında uçurum olan ürünler dengelenmiş olacak. Burada her zaman için mihenk taşı olan esnafımız devreye girmiş olacak. Abartalı fiyatlar ortadan kalkmış olacak. Buda mahalle sakinleri için çok sevindirici bir gelişme oldu” dedi.

Bakkal esnaflarından Adem Sönmez, gıda ürünlerindeki fiyat artışına karşı devletin uygulamaya koyduğu koop bakkal uygulamasında yer almak istediklerini belirterek, “Ürünler geldi, raflarımıza yerleştiriyoruz. Bizlerde devletimizin yanında olarak yanında olacağız. İnşallah iyi olur” diye konuştu.

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