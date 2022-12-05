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Bebek bezinde uyuşturucu ticareti: 442 kilogram ele geçirildi

Bebek bezinde uyuşturucu ticareti: 442 kilogram ele geçirildi

Edirne Kapıkule Sınır Kapısında şüphe üzerine durdurulan bir tırda arama yapıldı. Yapılan aramalarda bebek bezleri kolilerine gizlenmiş şekilde 141 kilo 324 gram esrar, 296 kilo 356 gram extacy ve 4 kilo 764 gram kokain ele geçirildi.

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Kapıkule Sınır Kapısında şüpheli bir tır, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünde görevli Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısından Türkiye’ye giriş yaptığı andan itibaren takibe alındı. 

Bebek bezi taşıyan tırda yapılan x-ray taramasına yükün arasında farklı yoğunluklar olduğu görüldüğünden dolayı bu alanlar x-ray operatörlerince işaretlendi. Arama hangarına alınan araç, narkotik dedektör köpekler eşliğinde detaylı bir şekilde arandı.

Dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine bebek bezi kolilerinin arasına gizlenmiş paketlerden alınan örnekler uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazıyla analiz edildi. 

Ele geçirilen maddelerin esrar, kokain ve extacy olduğu tespit edildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu, 141 kilo 324 gram esrar, 296 kilo 356 gram extacy ve 4 kilo 764 gram kokaine el konulurken, aracın sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca devam ediyor.

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