MHP'nin zincir market önerisi olay oldu! Fahiş fiyat uygulamaya devam ederlerse

İktidar ile zincir marketler arasındaki kavga büyüyor. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, fahiş fiyat uygulamaya devam eden firmaların tamamen kapatılmasını önerdi. Akçay, "Firma sahibine ceza yediği sektörde faaliyet yasağı getirilmelidir." dedi.

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Cumhur İttifakı ile zincir marketler arasındaki gerilim giderek artıyor. MHP ile BİM CEO'su Galip Aykaç arasındaki tartışma yeni bir boyut kazandı.

Aykaç'ın Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığında istifa etmesinin ardından MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Fahiş fiyat uygulamaya devam etmesi durumunda firmalar tamamen kapatılmalı" önerisinde bulundu.

"Yerli işbirlikçiler, kaos ve kriz çıkartma peşinde"

Akçay Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel güçler milli çıkarlarına sahip çıkan Türkiye’ye yönelik siyasi kuşatma ve ekonomik saldırılar yapmaktadır. Terörle, darbe girişimleriyle, iç savaş senaryolarıyla, siyasi ve ekonomik operasyonlarla, rejim tartışmalarıyla Türkiye zayıflatılmak isteniyor. Küresel güçler dışarıdan saldırırken, yerli işbirlikçileri de içeriden saldırmaktadır. Yerli işbirlikçiler, kaos ve kriz çıkartarak toplumda karamsarlık ve umutsuzluk oluşturmaya, ekonomik operasyonlar ve fahiş fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı kışkırtmaya çalışmaktadır." ifadesini kullandı.

Akçay şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı Türkiye’nin önünü kesmeye çalışan küresel güçlerin ve yerli işbirlikçilerinin siyasal kuşatma ve ekonomik operasyonlarıyla mücadele etmektedir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli çeşitli tarihlerdeki açıklamalarıyla fahiş fiyat artışlarına dikkat çekmiştir.

Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli 24 Mayıs 2022 tarihli Grup Toplantımızda “Gıda ürünlerinde fiyat artışlarının kontrolünün sağlanması gerektiğini, denetimlerin arttırılması, haksız kazanç sağlayanların deşifre edilmesi ve bedelinin ödetilmesi gerektiğini” ifade etmiştir.

Liderimiz 24 Mayıs 2022 tarihli Grup Toplantımızda “Fahiş fiyat artışlarının önünün arkasının dikkatle incelenmesi gerektiğini, FETÖ’cülerin ticaret hayatını zehirleyerek ekonomik istikrarın bozulması için sürekli arayış içinde olduklarını” söylemiştir.

Küresel tefeciler, ekonomik tetikçiler

Liderimiz “FETÖ’cüler, sıcak para çeteleri, köksüz sermaye grupları, bunların yerli uzantıları, küresel tefeciler, ekonomik tetikçiler, Türkiye’nin ekonomik olarak köşeye sıkışması, milletimizin hayat pahalılığına gömülmesi amacıyla faaliyet içindedir.” demiştir.

Liderimiz 22 Kasım 2022’de “Zincir marketlerde gün aşırı yapılan zamların toplumsal ve ekonomik huzurumuza tahammülsüzlük olduğunu, fırsatçıların üzerine gidilmesi, fiyat etiketlerini şişirenlerden adli ve idari olarak hesap sorulması gerektiğini” söylemiştir. Liderimiz 22 Kasım 2022 tarihli Grup Toplantımızda “Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ’yle irtibat ve ilişkisi titizlikle araştırılmalıdır. Milletimizin sırtına zam kamburu yerleştirmek isteyenler her yerde bizi karşılarında bulacaktır.” demiştir.

"Galip Aykaç maskesini düşürerek gerçek yüzünü göstermiştir"

Anlaşılan odur ki, Liderimizin açıklamaları yerine ulaşmış, BİM İcra Kurulu Üyesi sıfatını taşıyan ve gözünü vatandaşlarımızın sofrasına diken spekülasyoncu Galip Aykaç maskesini düşürerek gerçek yüzünü göstermiştir.

-Galip Aykaç denen meczup, geçen hafta başkanı olduğu Gıda Perakendecileri Derneği’ni de arkasına almış ağzından salyalar saçarak tehdit ve hakaretler yağdırmıştır.

"Galip Aykaç gibi meczuplar adalet karşısında er geç hak ettiği cezayı alacaktır"

Elindeki ekonomik gücü ülkesine ve milletine karşı kullanan, fahiş fiyat artışlarıyla vatandaşların kanını emen, fetö ağzıyla konuşarak Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Partimize istikamet çizmeye çalışan Galip Aykaç gibi meczuplar adalet karşısında er geç hak ettiği cezayı alacaktır.

BİM’in de yer aldığı bazı süpermarketlerde; toptancı, nakliye zinciri, perakende zinciri, stok depoları ve marketler aynı sahiplik zincirindedir. Dolayısıyla kendileri üretmekte, kendileri nakletmekte, kendi dağıtmakta, kendileri stoklamakta, kendi mağazalarında satmaktadırlar.

"Para cezaları bunları ıslah etmemiş"

İçinde BİM’in de yer aldığı beş market zinciri bununla da yetinmemiş, marketler arasında bir ağ oluşturarak piyasa fiyatlarını istedikleri gibi belirleyerek kartelleşme suçu işlemişlerdir. Bu nedenle de 2,7 milyar TL ceza ödemişlerdir. Para cezaları bunları ıslah etmemiş. Fahiş fiyat uygulayanlara önce geçici kapatma cezası verilmeli, kamuoyuna teşhir edilmelidirler. Fahiş fiyat uygulamaya devam etmesi durumunda firmalar tamamen kapatılmalı, firma sahibine ceza yediği sektörde faaliyet yasağı getirilmelidir."