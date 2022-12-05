BİM -Tarım Kredi marketi fiyat listesi! CHP'li vekilin BİM listesinin zamanlaması manidar

BİM'in CEO'su Galip Aykaç'ın istifası sonrasında CHP Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu'ndan gelen liste manidar oldu. BİM fiyatlarını Tarım Kredi Kooperatifi ile kıyasladığını iddia eden vekil, rakamların aynı olduğunu savundu. CHP'li vekilen BİM - Tarım Kredi Kooperatifi market listesi zamanlama itibariyle 'BİM'i aklama çabası' olarak yorumlandı.

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BİM ile MHP arasındaki fahiş fiyat tartışması Galip Aykaç'ın Devlet Bahçeli'den özür dileyerek Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığından istifası ile noktalanmıştı. Tam bu süreçte CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'ndan gelen fiyat karşılaştırma listesi manidar oldu. BİM'i aklama çabası olarak yorumlanan liste BİM ile Tarım Kredi Kooperatifleri'nin fiyat karşılaştırması üzerine. Sosyal medyadan paylaşılan listeyi CHP'li vekil yapmış. Haliyle verdiği fiyatlar ne kadar doğru belirsiz.

BİM - Tarım Kredi fiyat farkı 20 kuruşmuş

CHP Milletvekilinin yaptığı liste 25 temel ürünle ilgili. İddiasına göre de BİM ile Tarım Kredi Kooperatif marketleri fiyatları arasında sadece 20 kuruş fark var. Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu listeyi şu sözlerle sundu:

-“İki market arasındaki fark sadece 20 kuruş. Ürünler arasındaki fiyat farkları kuruşlarla ifade edilecek kadar birbirine yakın. Madem marketler zam yaparak enflasyonun artmasına neden oluyor, o zaman Tarım Kredi Market neden aynı fiyat politikası uyguluyor? Bu durumda kime inanacağız”. Zincir marketlerin enflasyonun nedeni olarak gösterilmeleri, iktidarın ve küçük ortağının sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Eğer marketlerin sorumluluğu varsa ilk sırada Tarım Kredi Market yer alır. Düşük TL-yüksek kur politikası ve yüksek enflasyon, tüm ürünlerin üretim maliyetlerinin artmasına, dolayısı ile market fiyatlarının zamlanmasına neden olmaktadır.

Ekim ayı tüketici enflasyonu yüzde 85, üretici enflasyonunu ise yüzde 157 olarak açıklandı. Önümüzdeki aylarda üretici enflasyondan dolayı her şeye zam gelecek.

İşte CHP'li vekilin BİM - Tarım Kredi fiyat listesi