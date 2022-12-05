Kasım ayı enflasyonu belli oldu! Memur ve emekli zamları için...

TÜİK, milyonlarca emekli ve memurun maaş zammını belirleyecek olan Kasım ayı enflasyon rakamları açıkladı. İşte Kasım 2022 enflasyon rakamları...

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) emekli ve memur zamlarını belirleyecek olan Kasım ayı enflasyonunu açıkladı. Kasım ayında enflasyon aylık 2.88, yıllık ise yüzde 84.39 oldu. TÜİK'in açıkladığı Kasım enflasyon rakamı milyonlarca emekli ve memura verilecek olan Ocak 2023 maaş zamlarını etkileyecek.

Piyasa ne bekliyordu...

Böylece kasımda baz etkisi devreye girdiği için enflasyon son 24 yılın zirve seviyesinden sınırlı da olsa gerilemiş oldu. Reuters anketine katılan ekonomistlerin beklentisi, tüketici fiyatlarında aylık yüzde 3, yıllık yüzde 84,65 yükseliş olması yönündeydi.

Aylık ve yıllık enflasyon rakamları...

TÜFE’deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,36 olarak gerçekleşti.

En yüksek artış gıda ürünlerinde

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 35,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 107,03 ile ulaştırma oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla kasımda bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,42 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2022 yılı kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,75 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Kasım ayında neler oldu?

Kasımda, endekste kapsanan 144 temel, 17 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 119 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,73, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 54,68, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,18 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 61,31 olarak gerçekleşti.

Kasım ayının zam şampiyonu tereyağı

Kasım ayında en yüksek aylık fiyat artışları süt ürünlerinde görüldü. Kasım ayının zam şampiyonu ise yüzde 17,58’lik artışla tereyağı oldu. Tereyağını yüzde 15,71 artışla taze süt, yüzde 15,05 artışla peynir izledi.

Alkolsüz içecekler ve konsantre içeceklerdeki artış yüzde 14,02, sebze fiyatlarındaki artış yüzde 13,26 oldu.

Kasımda fiyatı en çok düşenler

Kasımda fiyatı en çok düşen ürün aylık yüzde 5,56 düşüşle çocuk giyim, yüzde 2,18’le karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı ve yüzde 2,14’le kadın giyim oldu. Bunları yüzde 1,66 düşüşle erkek giyim, yüzde 1,47 düşüşle veri işlemleri ekipmanı izledi.