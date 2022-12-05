BIST 4.963
DOLAR 18,63
EURO 19,71
ALTIN 1.083,18
HABER /  GÜNCEL

Ankara'da vahşet! Genç kadını önce dövüp sonra üzerinden araba ile geçerek öldürdüler

Ankara'da vahşet! Genç kadını önce dövüp sonra üzerinden araba ile geçerek öldürdüler

ANKARA'da kan donduran kadın cinayeti... 2 çocuk annesi 24 yaşındaki Tülay Güçevin, feci şekilde dövüldükten sonra üzerinden araçla geçilerek öldürüldü. Cesedi yol kenarına atıldı...

Abone ol

Kadın cinayeti vahşeti... Alınan bilgiye göre, Polatlı-Haymana yolu Şeyhali Mahallesi mevkisinde bir kadının yol kenarında hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Dövüp üzerinden arabayla geçmişler

İlk incelemede vücudunda darp izlerine rastlanan ve otomobille üzerinden geçilerek öldürüldüğü tahmin edilen kadının, 24 yaşındaki Tülay Güçevin olduğu belirlendi. Genç kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otelcinin arabasında kan izleri bulundu

Olayla ilgili soruşturmada C.S.D. (32) ve S.M.S. (28) gözaltına alındı. Otel İşletmecisi C.S.D'ye ait otomobilin sol ön çamurluğunun hasar gördüğü ve üzerinde kan izleri bulunduğu belirlenirken, alkollü şüphelinin olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığınca sürdürüldüğü bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ezgi Mola istedi Meral Akşener'den cevap geldi! Sevgili Ezgi Mola az kaldı...
Ezgi Mola istedi Meral Akşener'den cevap geldi! Sevgili Ezgi Mola az kaldı...
Eğlenceli videoların kahramanı 'Şakkadanak Necmettin' ırkçı çıktı! Ahmet Hakan fena yaptı...
Eğlenceli videoların kahramanı 'Şakkadanak Necmettin' ırkçı çıktı! Ahmet Hakan fena yaptı...
Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'li Danışmanı Rifkin'e kaç para ödedi? Yıllık tutar dudak uçuklatır
Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'li Danışmanı Rifkin'e kaç para ödedi? Yıllık tutar dudak uçuklatır
Doktor öğle arası kafayı çekip hasta muayene etti! Meslektaşı ihbar edince...
Doktor öğle arası kafayı çekip hasta muayene etti! Meslektaşı ihbar edince...
Ekrem İmamoğlu'na 'aday mısınız?' diye soruldu! 'Allah bilir' cevabı verdi
Ekrem İmamoğlu'na 'aday mısınız?' diye soruldu! 'Allah bilir' cevabı verdi
Erdoğan'dan flaş Dünya Kupası yorumu: "Almanlar fena gitti, farklı şeylerle oyalandılar"
Erdoğan'dan flaş Dünya Kupası yorumu: "Almanlar fena gitti, farklı şeylerle oyalandılar"
Korku dolu anlar: Ev kullanılamaz hale geldi! 3’ü çocuk 4 kişi ölümden döndü
Korku dolu anlar: Ev kullanılamaz hale geldi! 3’ü çocuk 4 kişi ölümden döndü
Özge Ulusoy’un acı günü! Babası trafik kazasında hayatını kaybetti
Özge Ulusoy’un acı günü! Babası trafik kazasında hayatını kaybetti
Tonga açıklarında şiddetli deprem
Tonga açıklarında şiddetli deprem
Dünya Kupası'nda erken final: İngiltere rahat kazandı, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu!
Dünya Kupası'nda erken final: İngiltere rahat kazandı, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu!
Ezgi Mola Altın Kelebek’e damga vurdu! Milletvekillerine seslendi, yasa çağrısı yaptı!
Ezgi Mola Altın Kelebek’e damga vurdu! Milletvekillerine seslendi, yasa çağrısı yaptı!
Öğrenci evine tüfekle girip zorla kalmış! Uşak'ta cinsel saldırı şüphelisi çatışmada öldürüldü!
Öğrenci evine tüfekle girip zorla kalmış! Uşak'ta cinsel saldırı şüphelisi çatışmada öldürüldü!