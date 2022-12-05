Erdoğan'dan flaş Dünya Kupası yorumu: "Almanlar fena gitti, farklı şeylerle oyalandılar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliliye ilçesindeki İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşmaları" programına katıldı. Şanlıurfa'da U16 ve U18 maçlarını yönettiğini dile getiren genç, Erdoğan'ın Dünya Kupası'ndaki favorisini öğrenmek istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesini çarpıcı bir şekilde yorumladı. İşte Erdoğan'ın Dünya Kupası yorumu...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliliye ilçesindeki İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşmaları" programına katıldı.

Şanlıurfa'da U16 ve U18 maçlarını yönettiğini dile getiren genç, Erdoğan'ın Dünya Kupası'ndaki favorisini öğrenmek istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesini çarpıcı bir şekilde yorumladı.

Katar'da açılış maçını izlediğini, vakit bulduğunda televizyondan maçları takip ettiğini anlatan Erdoğan, en büyük sürprizin Almanların elenmesi olduğunu söyledi.

"Almanlar fena gitti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Almanlar fena gitti, farklı şeylerle oyalandılar, 16'nın dışında kaldılar. 16 belli olduktan sonra ortaya koydukları performansa göre şu daha şanslıdır denilebilir. Görelim ondan sonra da düşüncemizi söyleyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gencin kadın futbol hakemi olduğunu belirtmesi üzerine Erdoğan, "Şanlıurfa'nın maçlarını yönetmiyorsun değil mi?" diye sordu.

Aynı gencin "Şanlıurfaspor'u takip ediyor musunuz" demesi üzerine Erdoğan, "O işime gelmiyor çünkü benim içinde oynadığım takım şu an Şanlıurfa ile çekişiyor. Esenler Erokspor benim 13-14 yaşında top oynadığım mahalle takımımdı." dedi.

Esenler Erokspor ile Şanlıurfaspor'un bir yarış içinde olduğunu, aralarında ciddi puan farkı bulunmadığını belirten Erdoğan, iyi oynayanın kazanmasını diledi.

Dünya Kupası'nda neler yaşanmıştı?

2022 Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya'nın, Japonya ile karşılaştığı maç öncesi takımlar poz verirken Alman futbolcuların elleriyle ağızlarını kapatması dikkat çekmişti.

Dünya Kupası'nda LGBT topluluğuna destek vermek isteyen ülkeler arasında yer Almanya'nın FIFA'yı protesto amaçlı böyle bir girişimde bulunduğu ortaya çıkmıştı.